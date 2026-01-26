Becario realiza una investigación sobre vinchucas buscando reforzar la prevención del Chagas en Chubut

Con el apoyo del Gobierno del Chubut, el licenciado Facundo Zaffaroni, becario cofinanciado entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lleva adelante una investigación centrada en el estudio de las vinchucas, insectos vectores del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

El trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, combina investigación científica, vigilancia entomológica y acciones de comunicación, en articulación con organismos provinciales de salud.

En la Provincia del Chubut se registra la presencia de una única especie nativa y endémica, conocida como vinchuca patagónica. Hasta el momento, no se ha detectado circulación vectorial activa, ni comportamientos de colonización domiciliaria, lo que diferencia la situación provincial de otras regiones del país donde el Chagas representa un problema sanitario endémico.

No obstante, el estudio advierte sobre la posibilidad de ingreso accidental de otras especies de vinchucas provenientes de zonas con circulación vectorial, a través del traslado de leña, vehículos particulares u otros medios. Estos escenarios potenciales refuerzan la importancia de sostener un monitoreo permanente, ya que estas especies podrían arribar infectadas con el parásito y representar un riesgo para la salud pública.

El monitoreo de vinchucas en Chubut se realiza a través de una metodología basada en la participación ciudadana. Ante cada reporte, el equipo de investigación se acerca al lugar para brindar información, realizar un relevamiento del domicilio y registrar datos asociados al hallazgo. Los registros se concentran principalmente en el Valle Inferior del Río Chubut, Puerto Madryn y la zona de Telsen y Valle Medio, en áreas periféricas cercanas al monte y la estepa, que constituyen el hábitat natural de estos insectos.

Además de registrar la presencia de vinchucas, el trabajo incluye el análisis de los ejemplares recolectados para evaluar su grado de infección. Este año se alcanzó un número histórico de reportes, lo que permitió analizar más de 20 individuos y fortalecer el conocimiento sobre la dinámica poblacional de la especie en la provincia.

Las autoridades remarcan que el aumento de registros responde principalmente a las acciones de comunicación y concientización, consolidando una estrategia preventiva y anticipatoria frente a posibles cambios futuros.

Facundo Zaffaroni desarrolla su trabajo de investigación en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT–CONICET), donde aborda el estudio de distintos artrópodos de interés médico. Si bien una de sus principales líneas de trabajo se centra en las vinchucas y su rol como vectores de la enfermedad de Chagas, también investiga otros grupos relevantes desde el punto de vista sanitario, como arañas ponzoñosas y mosquitos vectores, combinando tareas de monitoreo, análisis de laboratorio, trabajo de campo y acciones de divulgación orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la vigilancia entomológica en la provincia.

Este tipo de investigaciones ponen en evidencia el rol estratégico de la ciencia para la protección de la salud de la población chubutense, ya que permiten anticiparse a posibles escenarios de riesgo, generar información confiable y fortalecer las políticas de prevención. El trabajo científico aplicado al monitoreo de insectos vectores no solo aporta conocimiento sobre la biodiversidad local, sino que también constituye una herramienta clave para la toma de decisiones en materia sanitaria, contribuyendo al cuidado de la comunidad y al bienestar de toda la provincia.

