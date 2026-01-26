Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental

Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el fin de enfatizar la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.



Este día cobra importancia con la Declaración de Estocolmo, en 1972 (en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano, organizada por las Naciones Unidas), y se estableció la Educación Ambiental como una prioridad. Como resultado, tres años después se firmó un acuerdo entre países – la Carta de Belgrado: un marco general para la educación ambiental- donde se establecieron metas ambientales, y objetivos, metas y principios de su educación.



Según la Unesco, la educación ambiental es un proceso participativo que busca concientizar en las personas la identificación de problemas ambientales tanto de nivel global como local. Aspira a identificar las relaciones e interacciones producidas entre el medio ambiente y las personas y tiene como objetivo promover una relación armoniosa entre las actividades humanas y la naturaleza a través del desarrollo sostenible para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras.





Todos y todas dejamos huellas, la huella de carbono se refiere al hecho de que todos los seres humanos dejan su marca en el ambiente. Este impacto se mide calculando el total de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.





La Ley 3357 de Educación Ambiental Integral (Ley nacional 27621), incorpora la perspectiva ambiental a los contenidos curriculares transversales y obligatorios fijados en la Ley Orgánica de Educación -2945-, a fin de concientizar, desde el espacio áulico, sobre la importancia de la preservación y del ambiente, sus componentes y actores para prevenir cualquier daño derivado de las conductas humanas.

La normativa establece los mecanismos para garantizar el derecho a la Educación Ambiental Integral.



La Ley Yolanda N° 3285 (Ley Nacional 27592) promueve la capacitación en protección ambiental y elaboración de políticas públicas sustentables para agentes y funcionarios.

SL