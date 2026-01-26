20°
Lunes 26 de Enero de 2026
26 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Cortafuegos, poda y cisternas: la prevención en el ejido urbano de Esquel

El intendente Matías Taccetta explicó las medidas que viene tomando anticipadamente por las declaradas emergencias ígneas e hídricas: "Sabíamos que iba a ser critica ya en el mes de julio".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


En intendente Matías Taccetta detalló a la comunidad las acciones frente a la emergencia tanto hídrica como ígnea en la región.

 

La alerta temprana declarada: "Nosotros empezamos a hablar de esta situación, que sabíamos que iba a ser crítica ya en el mes de julio, hablando de la emergencia hídrica y lo que podía llegar a ser una emergencia ígnea que efectivamente terminó siendo así".

 

Frente a ese panorama, Taccetta explicó las medidas tomadas en zona de interfase y Alto Rio Percy: "Tanto cortafuegos, poda, en el Percy la cantidad de inversión que se hizo en conjunto con la Secretaría de Bosques en cuanto a las cisternas de agua".

 

Las zonas urbanas en posible riesgo, son otro punto que se tiene presente: "En Villa Ayelén se trabajó, se trabajó en el Cañadón de Bórquez, en Estación, en el Ceferino, junto con la Secretaría de Bosques, pero son fondos mayoritariamente del municipio que se destinaron a esta inversión que son necesarias".

 

Nuevas perforaciones de agua para atender las emergencias: "Perforaciones en Villa Ayelén, tener las cisternas preparadas para cualquier contingencia. Lo comunicamos y lo hablamos con los vecinos de cada uno de los sectores de la ciudad, pero no es un trabajo de los últimos días, sino que lo hicimos durante todo el 2025".

 

SL

 

