24°
28° 13°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 26 de Enero de 2026
26 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El esfuerzo de los brigadistas para salvar nuestro patrimonio natural

En medio de condiciones extremas de fuego y viento, el trabajo de los brigadistas no es solo mediante camiones y helicópteros hidrantes, sino  cuerpo a cuerpo. El video.
La dramática lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces cobra una nueva dimensión de heroísmo al observar el incansable esfuerzo de quienes están en la primera línea. En un reciente registro audiovisual que circula por medios digitales, se puede observar a los brigadistas combatiendo el fuego del parque nacional los alerces, desempeñando tareas fundamentales para intentar contener la voracidad de las llamas.

Las imágenes son elocuentes y muestran la crudeza del trabajo en terreno. A los brigadistas se los ve haciendo cortafuegos, una estrategia vital para crear barreras sin combustible que impidan el avance del incendio. Paralelamente, utilizan motosierras para cortar árboles y limpiar la zona, una tarea extenuante que busca eliminar el material que alimenta el fuego, reduciendo el riesgo de propagación descontrolada.

Es fundamental destacar la labor y el esfuerzo de los brigadistas, quienes operan en condiciones extremadamente difíciles: bajo altas temperaturas, rodeados por el humo denso y en terrenos complejos. Su capacitación y dedicación son el pilar fundamental de la estrategia de combate, y su resistencia física es puesta a prueba minuto a minuto.

Este esfuerzo mancomunado, donde el conocimiento técnico de los brigadistas se une a la experiencia y el amor por la tierra de los pobladores, es lo que permite sostener la defensa de uno de los patrimonios naturales más valiosos de Argentina.

 

