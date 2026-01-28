16°
En el centenario de El Bolsón, Weretilneck respaldó el pedido de Emergencia Ígnea para la Patagonia

En el marco de los festejos por los 100 años de El Bolsón, el gobernador de Río Negro acompañó el reclamo de los mandatarios patagónicos y destacó el esfuerzo económico realizado para combatir los incendios forestales.
En el contexto de los actos por el centenario de la ciudad de El Bolsón, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su respaldo al pedido de declaración de la Emergencia Ígnea impulsado por el mandatario chubutense Ignacio “Nacho” Torres y acompañado por gobernadores de toda la región patagónica, en medio de los incendios forestales que afectan a vastas zonas del sur del país.

 

Durante su presencia en la localidad andina, Weretilneck subrayó que las provincias de Río Negro y Chubut ya destinaron más de 7 mil millones de pesos en recursos propios para enfrentar la emergencia y remarcó la necesidad de una respuesta urgente por parte del Estado nacional. “Las provincias estamos haciendo un esfuerzo enorme con recursos propios, pero esta es una emergencia que supera las capacidades locales y necesita un acompañamiento inmediato del Gobierno nacional”, afirmó.

 

El gobernador destacó que el operativo desplegado incluyó la articulación con otras provincias, organismos nacionales y brigadistas provenientes de Chile, y sostuvo que la declaración de la Emergencia Ígnea permitiría agilizar recursos y reducir los tiempos administrativos. “No se trata sólo de apagar incendios, sino de proteger a las comunidades, al ambiente y a una economía regional que depende en gran medida del turismo”, señaló.

 

El reclamo se da en un momento especialmente sensible para la Comarca Andina, donde el impacto ambiental y económico de los incendios afecta de manera directa a miles de familias. En ese marco, Weretilneck consideró que el centenario de El Bolsón es también una oportunidad para reafirmar un compromiso colectivo con el cuidado del territorio. “Defender nuestra Patagonia es una responsabilidad compartida y una prioridad que no puede esperar”, concluyó.

 

 

 

 

