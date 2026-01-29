17°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportestriatlon cordilleranotria patrimonio de la humanidadmario gonzalez paris
29 de Enero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Se suspendió el Triatlón Patrimonio de la Humanidad

Lo informó hoy el profesor Mario González Paris. Estaba programado para el 8 de marzo en el Parque Nacional Los Alerces
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En verdad, no estamos para fiestas. Y como viene la mano, será difícil tener la mente y el corazón puesto en organizar una carrera en un lugar donde con solo verlo se sufre hasta el infinito.

 

Seguramente con el dolor muy grande, pero con un manto de sentido común y de mucha empatía por los que sufren, el profesor Mario González Paris informó hace instantes que la competencia de Triatlón Patrimonio de la Humanidad que debía realizarse el domingo 8 de marzo ha sido suspendida.

 

“Debido a la grave situación que atraviesa nuestra comunidad por los incendios, hemos decidido suspender el Triatlón Patrimonio de la Humanidad”.

 

“Hoy no es momento de competir. Es momento de acompañar, de estar cerca y de ser solidarios”, destacó Mario González Paris en un comunicado.

 

Remarcó además “nuestro abrazo y respeto a los pobladores, brigadistas, bomberos y familias que lo están dando todo y a quienes han sufrido pérdidas. Gracias a quienes arriesgan su vida para cuidar nuestro bosque y nuestra gente”.

 

Por último, señaló que quienes abonaron la inscripción pueden escribirnos por mensaje privado para solicitar la devolución o donar el monto para la compra de insumos destinados a brigadistas, bomberos o pobladores.

 

La carrera volverá. El compromiso con nuestra comunidad es ahora.

 

Recordemos que el Triatlón Patrimonio de la Humanidad estaba enmarcado dentro de las fechas del Campeonato Cordillerano donde hasta el momento se llevaron a cabo tres de esas fechas, quedando programada la cuarta en alrededores de la Laguna La Zeta.

 

Además, el Triatlón Patrimonio de la Humanidad formaba parte del Circuito Chubutense.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
2
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
3
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
4
 "Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila
5
 Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -