Se suspendió el Triatlón Patrimonio de la Humanidad

En verdad, no estamos para fiestas. Y como viene la mano, será difícil tener la mente y el corazón puesto en organizar una carrera en un lugar donde con solo verlo se sufre hasta el infinito.

Seguramente con el dolor muy grande, pero con un manto de sentido común y de mucha empatía por los que sufren, el profesor Mario González Paris informó hace instantes que la competencia de Triatlón Patrimonio de la Humanidad que debía realizarse el domingo 8 de marzo ha sido suspendida.

“Debido a la grave situación que atraviesa nuestra comunidad por los incendios, hemos decidido suspender el Triatlón Patrimonio de la Humanidad”.

“Hoy no es momento de competir. Es momento de acompañar, de estar cerca y de ser solidarios”, destacó Mario González Paris en un comunicado.

Remarcó además “nuestro abrazo y respeto a los pobladores, brigadistas, bomberos y familias que lo están dando todo y a quienes han sufrido pérdidas. Gracias a quienes arriesgan su vida para cuidar nuestro bosque y nuestra gente”.

Por último, señaló que quienes abonaron la inscripción pueden escribirnos por mensaje privado para solicitar la devolución o donar el monto para la compra de insumos destinados a brigadistas, bomberos o pobladores.

La carrera volverá. El compromiso con nuestra comunidad es ahora.

Recordemos que el Triatlón Patrimonio de la Humanidad estaba enmarcado dentro de las fechas del Campeonato Cordillerano donde hasta el momento se llevaron a cabo tres de esas fechas, quedando programada la cuarta en alrededores de la Laguna La Zeta.

Además, el Triatlón Patrimonio de la Humanidad formaba parte del Circuito Chubutense.