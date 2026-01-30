Incendio en Villa Lago Rivadavia: El calor y el viento reactivan focos y complican el operativo

Según el parte emitido el 29 de enero a las 22.30 horas, el incendio (que pasó a jurisdicción provincial) sigue activo en múltiples sectores, con reactivaciones registradas a partir de media mañana de este jueves.

Los observadores meteorológicos midieron en el lugar 34°C, 28% de humedad relativa y ráfagas de hasta 25 km/h, un escenario que favoreció la reaparición de puntos calientes a lo largo del perímetro.

Reactivaciones y un frente amplio de trabajo

Las tareas se concentraron en sectores como Villa Lago Rivadavia, Los Murmullos, Eco Aldea, Lote 14, entre otros, donde las cuadrillas trabajaron con herramientas manuales, construcción de líneas y enfriamientos con equipos de agua y autobombas.

Uno de los puntos más complejos de la jornada fue el sector de Laguna Villarino, donde se registraron múltiples reactivaciones, incluso en islas dentro de los perímetros, lo que obligó a desplegar maquinaria pesada y reforzar las tareas de enfriamiento. En la zona del campo de Goya, se avanzó con la construcción de fajas cortafuego alrededor de focos aislados, con apoyo aéreo mediante helicóptero con helibalde.

Clima adverso

Las condiciones de peligro continúan y durante las próximas horas se espera un nuevo incremento de temperatura, acompañado por viento intenso. A esto se suma la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica, un factor que puede generar ráfagas repentinas y cambios bruscos en la dirección del viento, complicando las tareas de control y aumentando el riesgo de nuevos focos.

Operativo de gran magnitud

El incendio moviliza un despliegue operativo considerable, con 207 combatientes y brigadistas trabajando en línea, 283 personas afectadas en total al operativo, 36 camionetas, 8 autobombas, 5 cisternas, camiones, puestos de comando y unidades logísticas, y medios aéreos: 4 aviones hidrantes, 1 avión anfibio y 3 helicópteros con helibalde.

En el operativo participan instituciones provinciales y nacionales, municipios de la cordillera, fuerzas de seguridad, áreas de salud y organismos técnicos.

Un incendio activo que exige máxima precaución

A diferencia de otros frentes que avanzan hacia la contención, el incendio en Villa Lago Rivadavia se mantiene activo y cambiante, con reactivaciones diarias que obligan a rediseñar estrategias sobre el terreno. El calor extremo y el viento convierten cada jornada en un nuevo desafío.

