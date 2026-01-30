28°
32° 15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendiovilla lago rivadavia
30 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendio en Villa Lago Rivadavia: El calor y el viento reactivan focos y complican el operativo

Lejos de estabilizarse, el fuego continúa activo y muestra un comportamiento dinámico, impulsado por altas temperaturas, viento intenso y condiciones de inestabilidad que mantienen en alerta a los equipos de combate.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el parte emitido el 29 de enero a las 22.30 horas, el incendio (que pasó a jurisdicción provincial) sigue activo en múltiples sectores, con reactivaciones registradas a partir de media mañana de este jueves.

 

Los observadores meteorológicos midieron en el lugar 34°C, 28% de humedad relativa y ráfagas de hasta 25 km/h, un escenario que favoreció la reaparición de puntos calientes a lo largo del perímetro.

 

Reactivaciones y un frente amplio de trabajo

 

Las tareas se concentraron en sectores como Villa Lago Rivadavia, Los Murmullos, Eco Aldea, Lote 14, entre otros, donde las cuadrillas trabajaron con herramientas manuales, construcción de líneas y enfriamientos con equipos de agua y autobombas.

 

 

Uno de los puntos más complejos de la jornada fue el sector de Laguna Villarino, donde se registraron múltiples reactivaciones, incluso en islas dentro de los perímetros, lo que obligó a desplegar maquinaria pesada y reforzar las tareas de enfriamiento. En la zona del campo de Goya, se avanzó con la construcción de fajas cortafuego alrededor de focos aislados, con apoyo aéreo mediante helicóptero con helibalde.

 

Clima adverso

 

Las condiciones de peligro continúan y durante las próximas horas se espera un nuevo incremento de temperatura, acompañado por viento intenso. A esto se suma la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica, un factor que puede generar ráfagas repentinas y cambios bruscos en la dirección del viento, complicando las tareas de control y aumentando el riesgo de nuevos focos.

 

Operativo de gran magnitud

 

El incendio moviliza un despliegue operativo considerable, con 207 combatientes y brigadistas trabajando en línea, 283 personas afectadas en total al operativo, 36 camionetas, 8 autobombas, 5 cisternas, camiones, puestos de comando y unidades logísticas, y medios aéreos: 4 aviones hidrantes, 1 avión anfibio y 3 helicópteros con helibalde.

 

 

En el operativo participan instituciones provinciales y nacionales, municipios de la cordillera, fuerzas de seguridad, áreas de salud y organismos técnicos.

 

Un incendio activo que exige máxima precaución

 

A diferencia de otros frentes que avanzan hacia la contención, el incendio en Villa Lago Rivadavia se mantiene activo y cambiante, con reactivaciones diarias que obligan a rediseñar estrategias sobre el terreno. El calor extremo y el viento convierten cada jornada en un nuevo desafío.

 

 

 

 

O.P,

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
2
 Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte
3
 Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio
4
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
5
 QEPD Aurelia Elida Romero
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -