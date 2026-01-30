Calor, humo y un fin de semana que asoma entre alertas y ganas de verano

El humo que se percibe desde la tarde de este jueves recuerda que el escenario sigue siendo sensible.

Por un lado, en el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada, el fuego se mantiene contenido en un 85%, pero con reactivaciones puntuales en sectores como La Burrada y Aldea San Francisco, que continúan bajo estricta vigilancia.

Más lejos, pero con impacto directo en la Comarca, la situación es más delicada en Villa Lago Rivadavia, sector del Parque Nacional Los Alerces. Allí el incendio permanece activo, con rebrotes favorecidos por las altas temperaturas, el viento y la baja humedad. Solo ayer, en el área del incendio, se registraron 34°C, 28% de humedad relativa y ráfagas de hasta 25 km/h.

El clima de hoy: calor intenso y alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas, con efectos leves a moderados en la salud, especialmente para niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Así se presenta el viernes en la Comarca:

Mañana: templada, con mínima cercana a los 23°C , viento leve del noroeste y cielo variable.

Tarde: el momento más exigente del día, con una máxima de 30°C , viento del oeste que puede intensificarse y ráfagas de hasta 50 km/h .

Noche: descenso moderado de la temperatura, alrededor de 26°C, con cielo parcialmente nublado.

El SMN menciona la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, con una probabilidad baja a moderada (10–40%). Sin embargo, otros pronósticos coinciden en que el calor y el cielo variable serán protagonistas, con escasas chances reales de lluvias. El foco, entonces, está puesto más en el calor, el viento y la inestabilidad que en el alivio del agua.

Incendios: uno contenido y otro que preocupa

En el incendio que comenzó en Puerto Patriada, trabajan 146 personas en tareas de control, enfriamiento y refuerzo de líneas cortafuego, con maquinaria pesada y medios aéreos disponibles a demanda. La superficie afectada supera las 21.700 hectáreas, y si bien el incendio está mayormente contenido, las condiciones meteorológicas obligan a no bajar la guardia.

En Villa Lago Rivadavia, el operativo es de gran magnitud:

283 personas afectadas al operativo (207 combatientes en línea).

Aviones hidrantes, helicópteros con helibalde, autobombas y maquinaria pesada desplegados en múltiples sectores.

Reactivaciones constantes en zonas como Laguna Villarino, islas dentro de perímetros y áreas rurales.

En el último parte oficial advierten que el aumento de temperatura, el viento y la posible actividad eléctrica pueden complicar las tareas de control durante la jornada.

Verano, turismo y cuidados: el equilibrio necesario

Este viernes es también la antesala del último fin de semana de enero, uno de los momentos más fuertes de la temporada. Con días calurosos, muchos vecinos y turistas buscarán refrescarse en lagos y ríos. La Comarca empieza a recuperar movimiento, reservas y actividad, pero el contexto exige responsabilidad extrema.

Evitar cualquier tipo de fuego al aire libre.

Respetar indicaciones para no entorpecer los trabajos que continúan en terreno.

Cuidarse del calor: hidratarse, evitar el sol intenso y prestar atención a los grupos de riesgo.

Adelanto del fin de semana

El sábado y domingo mantendrán el perfil veraniego, con temperaturas que rondarán los 31 a 32°C, cielos parcialmente nublados y viento del oeste. El índice UV será muy alto a extremo en horas centrales del día, otro dato importantes para quienes planean actividades al aire libre.

O.P.