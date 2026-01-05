Soledad Jones y Alexis Jacobsen se impusieron en la 25° edición de la Esquel – Gualjaina

El ciclista local Alexis Jacobsen y la trevelinense Soledad Jones se quedaron con el primer puesto de la 25° edición de la tradicional competencia de Mountain Bike Esquel – Gualjaina que tuvo lugar ayer en un día de mucho calor.

Jacobsen superó a Marcos Aga quien terminó en la segunda posición en tanto Soledad Jones hizo lo propio en los metros finales superando a Carla Bassani.

La carrera, de 85 km de extensión, fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gualjaina en una jornada donde el calor fue por demás sofocante (fotos: gentileza DM Fotografía y Canal 4).

RECUERDO PARA SIEMPRE

La carrera fue registrada de manera magistral por DM Fotografía, remarcando que es un proyecto netamente autogestivo y que trabajan en muchas de las competencias que se realizan en la zona.

Claro que los ciclistas que tomaron parte de esta prueba pueden pedir su foto al WhatsApp +54 2945 697046.