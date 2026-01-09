15°
Por Redacción Red43

Máxima alerta en la Comarca por vientos intensos y la sequía más severa de las últimas dos décadas

El gobernador Ignacio Torres pide extrema precaución ante la inestabilidad del clima y confirma que el incendio sigue activo pese a la sensación de calma. Hay rutas cortadas de forma preventiva. 
Por Redacción Red43

La situación ígnea en la zona cordillerana continúa siendo crítica debido a las condiciones climáticas extremas. El gobernador Ignacio Torres advirtió que la región está atravesando la mayor sequía en veinte años, lo que sumado a las altas temperaturas y la intensidad de los vientos, convierte a las próximas 48 horas en el periodo más complicado del operativo. Aunque por momentos el fuego parece aplacado, el mandatario explicó que no están exentos de que puedan cambiar los vientos y atravesar una situación similar a la de ayer, cuando en apenas veinte minutos el incendio provocó daños de gran dimensión.

 

En cuanto a la transitabilidad, se informó que la ruta 40 permanece habilitada, pero la ruta 7 camino al Maitén se encuentra cortada de manera preventiva para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia. Torres pidió a la comunidad mantenerse alerta ante posibles evacuaciones y confirmó que, si bien hay dos incendios activos, uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en El Hoyo, el pueblo de Cholila no se encuentra comprometido actualmente. El mandatario insistió en que hay que resistir hoy y mañana para poder llegar al lunes con una situación de mayor alivio.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

