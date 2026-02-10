La lluvia vuelve a escena en la Comarca Andina

Para este martes 10 de febrero de 2026, el pronóstico indica lluvias fuertes durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades que oscilan entre el 40 y el 70% a lo largo de toda la jornada.

Las temperaturas se mantendrán bajas para esta época del año:

Mañana: 10 °C

Tarde: 11 °C

Noche: 6 °C

El viento será un factor determinante. Se esperan vientos predominantes del noroeste y oeste, con velocidades sostenidas de 32 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 87 km/h, especialmente durante la tarde.

Alerta amarilla: lluvias persistentes y viento fuerte

El Servicio Meteorológico mantiene alerta amarilla por lluvias durante todo el día. El informe advierte que el área será afectada por precipitaciones localmente fuertes, con acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual, sobre todo en la cordillera norte de Chubut.

En las zonas más elevadas, la precipitación podría darse en forma de lluvia y nieve mezclada, un dato que refuerza la sensación de un martes invernal en pleno febrero.

Además, rige alerta amarilla por viento durante la tarde, con vientos del oeste o sudoeste entre 40 y 60 km/h y ráfagas cercanas a los 90 km/h.

Hora por hora: cuándo llegarán las lluvias más intensas

Los modelos alternativos coinciden en que la mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso, pero la situación cambiará a partir de media mañana.

Desde las 10: comienzan las lluvias débiles.

Entre las 11 y las 17: se esperan los momentos más intensos, con lluvias moderadas, cielo cubierto y acumulados importantes.

Hacia la noche: la lluvia continuará de forma más débil, aunque persistente, acompañada de viento del noroeste.

El índice UV se mantendrá bajo durante toda la jornada, reflejo de un día gris, húmedo y con poca amplitud térmica.

Incendios: la lluvia como alivio

El cambio de tiempo llega en un contexto sensible. Desde el 5 de enero, la Comarca atraviesa una de las temporadas más complejas en materia de incendios. El foco que tuvo origen en Puerto Patriada, que en su momento alcanzó grandes dimensiones, fue declarado contenido en un 85%, lo que permitió aliviar el panorama y avanzar lentamente hacia una sensación de normalidad.

Según el último parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ese incendio continúa con actividad en todo el perímetro del sector Arroyo El Blanco. Durante la jornada de ayer se trabajó intensamente en El Coihue, La Burrada, El Retamal y Tinelli, controlando reactivaciones puntuales y reforzando líneas cortafuegos. En el operativo participan 101 personas, con recorridos permanentes para detección de puntos calientes y tareas de enfriamiento.

Cholila: la preocupación se traslada más al norte

Mientras la Comarca empieza a respirar con mayor tranquilidad, la atención se concentra ahora en Cholila, donde el incendio permanece activo en la zona de la desembocadura del Río Tigre. Allí, el fuego se intensificó en los últimos días y movilizó un importante despliegue de recursos.

Durante la jornada del lunes trabajaron brigadistas helitransportados y medios aéreos, incluyendo aviones anfibios, hidrantes y helicópteros con helibalde. Las tareas se concentraron en el refuerzo de líneas cortafuegos y el combate en zonas altas del incendio. El área afectada continua bajo observación permanente.

En este escenario, el comportamiento del viento será tan decisivo como la cantidad de lluvia que finalmente caiga en la zona.

Un martes para leer el cielo con atención

Después de varias semanas en las que la Comarca Andina pareció retomar cierta calma, el clima vuelve a marcar el pulso del día a día. La lluvia genera expectativas de alivio, pero las alertas recuerdan que el riesgo no desaparece de un momento a otro.

El martes invita a reducir actividades al aire libre, circular con precaución y mantenerse informados. En una Comarca que aprendió, a fuerza de experiencia, a convivir con la incertidumbre, cada cambio de tiempo se vive con esperanza, pero también con responsabilidad.

