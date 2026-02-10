Insólito: en plena zona de incendios, se saturan líneas de emergencia pidiendo permiso “para hacer asados”

Carlos Madjinca, responsable de Protección Civil del municipio de Bariloche local comentó una situación que se repite de manera incesante, lo que satura las líneas de emergencia. “Cuando el índice de Splif cita en el parte diario que el índice de incendios es extremo es cuando más llamadas nos llegan” dijo.

Pero no es para denunciar a vecinos que encendieron un fuego sino para poder hacerlo ellos. “En cada turno de 8 horas estamos recibiendo entre 40 y 50 llamadas para pedirnos si pueden hacer asado, dando muchos motivos que consideran de seguridad en sus patios”.

Que tienen una parrilla, chulengo, que dejarían cerca una manguera y tantas otras razones pensando que, aunque el riesgo sea extremo, desde Protección Civil les van a dar el aval para hacerse un asado. “No sé si es que la gente no entiende o es que está tan arraigada la costumbre que no aceptan que se les diga que no se puede”.

Esos intentos para que los autoricen genera aproximadamente150 llamados diarios que mantienen ocupado el 103. “Los fines de semana directamente nos saturan la línea y es grave pensarlo el caso de que haya un accidente o una emergencia mayor” alertó.

La frase “no se puede” parece despertar en muchos una especie de ataque a nivel personal. Si el riesgo de incendios es extremo, los asados en los patios, por más planificados que estén, deben suspenderse.

En este contexto, se solicita a la población y a quienes visitan la región que comprendan que el fuego al aire libre, aun con fines recreativos, representa un riesgo significativo para los bosques, los montes y la producción local. El asado, cuando el índice es extremo, debe quedar dentro de espacios cerrados y seguros. El llamar a Protección Civil no les significará una autorización para hacerlos al aire libre.

Fuente: El Cordillerano.