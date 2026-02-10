13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
10 de Febrero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Insólito: en plena zona de incendios, se saturan líneas de emergencia pidiendo permiso “para hacer asados”

Son, sobre todo, turistas. “Cuando el índice de incendios es extremo más llamadas recibimos”, dijo el responsable de Protección Civil de Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Carlos Madjinca, responsable de Protección Civil del municipio de Bariloche local comentó una situación que se repite de manera incesante, lo que satura las líneas de emergencia. “Cuando el índice de Splif cita en el parte diario que el índice de incendios es extremo es cuando más llamadas nos llegan” dijo.

 

Pero no es para denunciar a vecinos que encendieron un fuego sino para poder hacerlo ellos. “En cada turno de 8 horas estamos recibiendo entre 40 y 50 llamadas para pedirnos si pueden hacer asado, dando muchos motivos que consideran de seguridad en sus patios”.

 

Que tienen una parrilla, chulengo, que dejarían cerca una manguera y tantas otras razones pensando que, aunque el riesgo sea extremo, desde Protección Civil les van a dar el aval para hacerse un asado. “No sé si es que la gente no entiende o es que está tan arraigada la costumbre que no aceptan que se les diga que no se puede”.

 

Esos intentos para que los autoricen genera aproximadamente150 llamados diarios que mantienen ocupado el 103. “Los fines de semana directamente nos saturan la línea y es grave pensarlo el caso de que haya un accidente o una emergencia mayor” alertó.

 

La frase “no se puede” parece despertar en muchos una especie de ataque a nivel personal. Si el riesgo de incendios es extremo, los asados en los patios, por más planificados que estén, deben suspenderse.

 

En este contexto, se solicita a la población y a quienes visitan la región que comprendan que el fuego al aire libre, aun con fines recreativos, representa un riesgo significativo para los bosques, los montes y la producción local. El asado, cuando el índice es extremo, debe quedar dentro de espacios cerrados y seguros. El llamar a Protección Civil no les significará una autorización para hacerlos al aire libre.

 

Fuente: El Cordillerano.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Siete detenidos por la extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
3
 Piedra Parada: Chubut ordena el uso público para proteger el destino y al turista
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 El gobierno anunció que habrá un bono no bonificable de 250 mil pesos para los docentes
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -