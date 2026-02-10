El ladrón más rápido de la historia: en un minuto se llevó más de un millón de pesos y desvalijó una casa

El barrio Utedyc, conocido por su cercanía al Parque de los Dinosaurios en Neuquén está atravesando uno de los peores momentos por el alto nivel inseguridad que denuncian sus vecinos. Uno de los robos fue cometido el 28 de enero: una familia sufrió la intrusión de un hombre que se llevó más de un millón de pesos en efectivo y objetos de valor.

A casi diez días del hecho, para Florencia, una comerciante de 55 años, la bronca y la impotencia siguen intactas mientras continúan ocurriendo robos. “Estamos muy preocupados. Me entraron, tengo el video, tengo la conversación con el móvil policial. Nos dicen que vienen y nunca vinieron”, relató, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Según su testimonio, el robo que la marcó se produjo entre las 5:47 y las 5:48 de la madrugada. “A las 5:50 mi vecino ve pasar al chorro y llama al móvil. Nunca vinieron. Lo hubieran atrapado. A las 7:30 me cansé de esperar y fui a la comisaría. No investigan, les chupa un huevo todo”, expresó, con visible indignación.

La modalidad se repite y el miedo crece. Apenas tres días después, se registró otro robo en el barrio Melipal, a pocas cuadras. “Le entraron a una familia y, viendo los videos, aunque no se ve su cara, por su fisonomía y la modalidad, es el mismo chorro. Después fueron dos casas más”, aseguró.

En su caso, el delincuente ingresó saltando el paredón de una vivienda vecina. “Se mete por el jardín, abre una ventana que yo había dejado abierta por el gato y se llevó todo en un minuto: cartera con documentación, mochila con la computadora, bolsos. En un minutos me vació la casa”.

El momento más angustiante llegó segundos después. “Me levanto a las 5:50 porque me despierta el ladrido de mi perra. Miro el reloj y faltaban tres minutos, me quedé en la cama hasta que sonó la alarma y me entré a bañar. Por un minuto no me lo cruzo en el comedor de mi casa”, contó.

El intruso, según describió, medía cerca de dos metros, estaba encapuchado, vestido de negro y llevaba una mochila. “Hay una sensación total de impunidad”, lamentó. En su cartera tenía 1 millón trescientos veinticinco mil pesos con los que debía pagar a los proveedores ese mismo día, lo cual le trajo muchos problemas y un pico de estrés para poder cumplir con sus obligaciones.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia, aunque no permitieron identificar al autor. “Se ve todo, pero no la cara. Más allá del robo, tengo un paredón gigante, cámaras, alarma y aun así entraron. Estoy horrorizada".