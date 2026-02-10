13°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Norma Trucco presentó su renuncia indeclinable al Concejo Deliberante de Esquel

La escribana dejó su banca por razones personales tras un período de licencia. Será reemplazada por Susana Pérez Arteaga, sin cambios estructurales en el oficialismo.
El Concejo Deliberante de Esquel atraviesa un nuevo reacomodamiento político a partir de la renuncia indeclinable de la concejal Norma Trucco, quien formalizó su dimisión. La decisión, argumentada por motivos personales, deberá ahora completar el tratamiento administrativo correspondiente dentro del cuerpo legislativo.

 

Trucco había asumido como concejal en diciembre de 2023 por Juntos por el Cambio y fue designada presidenta del Concejo Deliberante, función a la que renunció en agosto de 2024 tras manifestar públicamente diferencias con el intendente. Posteriormente solicitó licencia, período durante el cual fue reemplazada por Susana Pérez Arteaga, quien continuará ocupando la banca oficialista.

 

Con la salida de Trucco, la presidencia del Concejo ya se encuentra a cargo de Rubén Álvarez, quien buscó llevar tranquilidad al señalar que no se prevén modificaciones de fondo en el funcionamiento del bloque ni en el esquema político del oficialismo. 

 

 

R.G.

 

 

