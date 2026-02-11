Agua en la montaña y esperanza en la Comarca

La Comarca Andina amanece bajo lluvia y cielo cerrado, con temperaturas invernales y viento del sudoeste. No es un día más del verano: después de más de un mes atravesado por el incendio iniciado el 5 de enero (que llegó a ser de grandes dimensiones y fue declarado contenido hace algunas semanas), el agua que cayó de forma intensa y sostenida durante todo el martes, sumada a la nieve en alta montaña, trae alivio y expectativa.

Mientras la Comarca retoma la normalidad, el foco que se intensificó en Cholila mantiene la preocupación encendida. En ese contexto, el clima de hoy no solo define la agenda cotidiana: también puede influir en el comportamiento del fuego.

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

Mañana con alerta amarilla por lluvias

Tiempo: Lluvias fuertes

Probabilidad: 70% a 100%

Temperatura: 5°C

Viento: 32 a 41 km/h del sudoeste (SO)

Ráfagas: hasta 69 km/h

La zona se encuentra bajo alerta amarilla. Se esperan acumulados de entre 10 y 30 mm, que podrían superarse de forma puntual. En sectores elevados, la precipitación puede presentarse como nieve o mezcla de lluvia y nieve, consolidando el manto blanco que ya reapareció ayer en zonas cordilleranas.

Según el pronóstico alternativo hora por hora, la mañana transcurrirá con lluvia débil a moderada, temperaturas entre 6° y 8°, sensación térmica aún menor y viento del noroeste moderado. El índice UV se mantiene bajo.

Tarde inestable y ventosa

Tiempo: Lluvias

Probabilidad: 40% a 70%

Temperatura máxima estimada: 8°C (aunque modelos alternativos elevan el registro hasta 12°C)

Viento: 42 a 50 km/h

Ráfagas: hasta 59 km/h

Hacia el mediodía podrían registrarse momentos de lluvia moderada, con acumulaciones extra. Por la tarde, las precipitaciones tenderían a disminuir en intensidad, aunque el viento ganará protagonismo.

El modelo alternativo prevé que hacia las 17 hs el viento rote al oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 61 km/h, mientras la temperatura podría trepar hasta los 12°C si se abren claros parciales.

Noche fría y con mejoras parciales

Tiempo: Lluvias aisladas

Probabilidad: 10% a 40%

Temperatura: 4°C

Viento: 42 a 50 km/h

La inestabilidad tendería a disminuir hacia la noche, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas en descenso. No se descartan heladas débiles en zonas rurales si el cielo se despeja.

El clima y el fuego

La lluvia persistente del martes fue recibida como una bendición en una Comarca que vivió semanas de tensión, como consecuencia del incendio que comenzó el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada y afectó áreas de El Hoyo y Epuyén.

Ahora, la combinación de lluvia acumulada, humedad ambiente elevada y nieve en sectores altos podría resultar favorable en el combate de puntos calientes o reactivaciones.

Sin embargo, el viento (con ráfagas cercanas a 70 km/h durante la mañana) es el factor a observar, ya que las ráfagas pueden complicar tareas aéreas y modificar el comportamiento del fuego.

Un febrero que parece otoño

Con mínimas de 4° a 5° y máximas que apenas rondarán los 8° a 12°, el paisaje de la Comarca adquiere un tono más propio de abril que de pleno verano.

Las postales de ayer contrastan con las imágenes recientes de humo y helicópteros sobrevolando la zona.

Más que un pronóstico

El parte meteorológico de hoy no es solo una tabla de datos. Es una señal.

Cada milímetro de lluvia puede significar menos riesgo. Cada copo en la montaña, una barrera natural.

La Comarca Andina busca recuperar su ritmo después de un comienzo de año atravesado por el fuego. Este miércoles frío, gris y ventoso podría ser parte de esa transición.

Porque después del humo, el sonido que más se agradece es el de la lluvia golpeando el techo.

O.P.