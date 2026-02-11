Invitan a la capacitación “Sembrando Esperanza” sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial

El 14 y 15 de febrero, Lago Puelo será sede de “Sembrando Esperanza”, una capacitación intensiva sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial organizada por el Consejo Consultivo de Cannabis junto a la División de Cannabis Municipal, con el acompañamiento de la Municipalidad.

La propuesta no se limita a una charla informativa: durante dos jornadas se desarrollará un cronograma integral que aborda el marco legal, la producción agroecológica, la salud, los derechos y la experiencia territorial, con la participación de especialistas y espacios abiertos de intercambio.

Con cupos limitados, la actividad busca fortalecer el acceso a información confiable y promover prácticas responsables en el territorio.

Viernes 14 de febrero: producción, agroecología y elaboración

La primera jornada comenzará a las 15:30 horas con la apertura a cargo de Berta Tachek, quien compartirá su historia de lucha por el acceso seguro a la salud, vinculada a la Ley provincial 790 (Ley Salomé).

A las 16 horas se desarrollará el eje “Producción y nutrición del cannabis”, a cargo del ingeniero agrónomo José Dumm (“La Agrícola de El Hoyo”), donde se trabajarán temas como: nutrición a través del ciclo fenológico, protocolos para plantas fotoperiódicas versus automáticas, y productos agrícolas aplicados al cannabis.

A las 18 horas se abrirá el conversatorio “Ciencia, suelo y sistemas vivos”, un espacio de diálogo entre los ingenieros agrónomos José Dumm y Fernando Pia (director y fundador de CIESA), centrado en enfoques científicos y agroecológicos.

La jornada cerrará con un taller práctico de elaboración de cremas y aceites, nuevamente a cargo de Berta Tachek.

Sábado 15 de febrero: marco legal, derechos y salud

El segundo día pondrá el foco en el marco normativo argentino y provincial, además del enfoque sanitario y humano del cannabis medicinal.

A las 16 horas, el abogado Dr. Paiva del Pino abordará el marco legal del cannabis en Argentina y Chubut, incluyendo:

Ley 23.737: régimen de estupefacientes, definiciones y jurisprudencia

Ley 27.350: alcances, espíritu y programas asociados

Ley Salomé (Chubut): contenido y estado actual

Debate sobre la capacidad de Chubut para legislar en cannabis medicinal

A las 17:30 horas, la abogada Dra. María de las Nieves González (Delegada zonal UNPSJB Esquel) encabezará una charla interactiva sobre prohibicionismo y derechos, promoviendo el intercambio con el público.

A las 18:30 horas se realizará un conversatorio jurídico abierto, generando un espacio de preguntas y diálogo con los profesionales.

La jornada continuará a las 19:30 horas con el eje “Cannabis y salud: ciencia, experiencia y humanidad”, a cargo del neurocirujano Dr. Vicente Masaglia, especialista en terapéutica cannábica con 30 años de trayectoria. Entre los temas a abordar se encuentran: usos terapéuticos y su impacto en distintos cuadros clínicos, abordaje basado en evidencia científica, puente entre tradición e innovación médica, y enfoque centrado en pacientes y calidad de vida.

El encuentro culminará a las 20:30 horas con un cierre vivencial y laboratorio gastronómico, incluyendo cocina medicinal cannábica a cargo de Sánchez Tiziano y Touriñán Gastón.

Enfoque integral y territorial

“Sembrando Esperanza” propone un abordaje que entrecruza ciencia, legislación, agroecología, experiencia y derecho a la salud. En un contexto donde el cannabis medicinal genera cada vez más consultas, la capacitación apunta a despejar dudas sobre regulación, producción responsable, acceso terapéutico y marco legal vigente.

Desde la organización remarcaron que el eje central es garantizar información confiable y fortalecer el cuidado colectivo, promoviendo una mirada humana y basada en derechos.

Los cupos son limitados. Inscripciones al 2945 914929 y/o 2944 69655.

