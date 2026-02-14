18°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 14 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
14 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Blues para el Día de los Enamorados, la propuesta de Akino Pizzería

El dúo de Damián con su hija Emi Duflós se despide de un verano más juntos, con una noche especial en Akino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy sábado 14 de febrero, a las 22 hs, DD Blues Dúo se presentará en Akino Pizzería en una noche íntima y especial.

 

Será uno de los últimos conciertos de Emiliana Duflós antes de su regreso a Buenos Aires para continuar sus estudios universitarios.

 

Padre e hija, guitarra, armónica, voz y washboard

 

Damián Duflós y Emiliana proponen un formato cálido, cercano, donde cada nota encuentra su espacio y cada silencio dice algo. Un viaje que va desde las raíces del blues hasta versiones con identidad propia, en un encuentro donde la música es también abrazo y despedida momentánea.

 

 

Akino Pizzería se encuentra en San Martín 1067. Reservas: 2945 598592

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Isabel Norma Parra de Gerosa (Betty)
2
 Persecución en Trevelin: quiso robar un comercio a patadas y lo atraparon tras forcejear
3
 Esquel celebra sus 120 años: comenzó la Expo Verano 2026 a puro ritmo y producción local
4
 Iris Ernestina Zarate QEPD
5
 Dos potencias se juntan
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -