19°
29°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
20 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

El olfato del perro Hela, clave para encontrar restos humanos en una bolsa de basura

Es el can de la Policía de Chubut especialista en esos rastreos. El operativo se realizó en Caleta Olivia. Nuevamente el animal fue importante para un hallazgo. Se realizarán las pericias correspondientes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal de la División Canes de Policía del Chubut colaboró en una serie de allanamientos en Caleta Olivia, donde el can Hela realizó una marcación positiva que derivó en el hallazgo de presuntos restos humanos. El operativo se desarrolló en el marco de la investigación por la desaparición de una persona.

 

El procedimiento se llevó a cabo este jueves, cuando efectivos de la División Canes de Comodoro Rivadavia se trasladaron a la localidad santacruceña a requerimiento de sus pares de la Policía de Santa Cruz para participar de distintas diligencias judiciales.

 

Tras finalizar los allanamientos en el sector de chacras, los guías junto al can Hela —especializado en rastreo de restos humanos— realizaron un relevamiento en una zona urbana. Durante esa tarea, el animal efectuó una marcación positiva sobre un cesto de basura ubicado en la vía pública.

 

Al inspeccionar el lugar, se encontró una bolsa de residuos negra que contenía presuntos restos humanos. De inmediato, la Fiscalía interviniente y el personal policial local tomaron intervención y dieron paso al trabajo de Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes.

 

Desde la fuerza destacaron especialmente la labor de los guías y de Hela, perra que fue íntegramente entrenada por personal especializado de la División Canes de Comodoro Rivadavia para la compleja tarea de detección de restos humanos.

 

El Ministerio de Seguridad y Justicia remarcó que este tipo de asistencias entre fuerzas resulta clave para fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad pública y cooperación interprovincial.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra
3
 Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces
4
 Jorge Oriola: “Estamos volviendo a una explotación laboral del siglo XIX”
5
 Marcela Beatove presenta un nuevo curso de PNL: “Vivir tiene que ser algo fácil”
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -