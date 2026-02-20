El olfato del perro Hela, clave para encontrar restos humanos en una bolsa de basura

Personal de la División Canes de Policía del Chubut colaboró en una serie de allanamientos en Caleta Olivia, donde el can Hela realizó una marcación positiva que derivó en el hallazgo de presuntos restos humanos. El operativo se desarrolló en el marco de la investigación por la desaparición de una persona.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves, cuando efectivos de la División Canes de Comodoro Rivadavia se trasladaron a la localidad santacruceña a requerimiento de sus pares de la Policía de Santa Cruz para participar de distintas diligencias judiciales.

Tras finalizar los allanamientos en el sector de chacras, los guías junto al can Hela —especializado en rastreo de restos humanos— realizaron un relevamiento en una zona urbana. Durante esa tarea, el animal efectuó una marcación positiva sobre un cesto de basura ubicado en la vía pública.

Al inspeccionar el lugar, se encontró una bolsa de residuos negra que contenía presuntos restos humanos. De inmediato, la Fiscalía interviniente y el personal policial local tomaron intervención y dieron paso al trabajo de Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes.

Desde la fuerza destacaron especialmente la labor de los guías y de Hela, perra que fue íntegramente entrenada por personal especializado de la División Canes de Comodoro Rivadavia para la compleja tarea de detección de restos humanos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia remarcó que este tipo de asistencias entre fuerzas resulta clave para fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad pública y cooperación interprovincial.