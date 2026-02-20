Lago Puelo suspendió las actividades de ActivArte: Serán reprogramadas

La Municipalidad de Lago Puelo informó que las actividades previstas para este fin de semana quedan suspendidas y serán reprogramadas en una próxima fecha, que será comunicada a través de los canales oficiales del municipio.

La decisión impacta en la agenda cultural anunciada recientemente en el marco de una nueva edición de ActivArte, el ciclo impulsado por la Dirección de Cultura con propuestas abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

Qué actividades estaban previstas

El cronograma original contemplaba cuatro jornadas consecutivas con música en vivo, espectáculos infantiles y cine.

Entre las propuestas figuraban:

El tradicional Micrófono Abierto para artistas.

Los shows de Luciérnaga Furiosa y São Piltri.

Las presentaciones de Jona da Vinci Dúo y Mercurio Swing.

El espectáculo del mago Fabián Martín y la proyección de Jurassic World: Renace.

Ahora, todas estas actividades quedarán en pausa hasta que se confirme una nueva fecha.

