Investigan posible intencionalidad en los incendios del sur del PNLA

Este viernes 20 de febrero, un importante operativo se desplegó en la zona Sur del Parque Nacional Los Alerces tras un aviso de alerta recibido anoche en la guardia del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias.

Una cuadrilla de brigadistas fue enviada para realizar el ataque inicial sobre dos focos activos en la zona de Puerto Ciprés, Población Burgos, a unos 800 metros de la costa norte del río Grande–Futaleufú. Se analizan las posibles causas del incendio y se presume intencionalidad, ya que no se registraron tormentas eléctricas en el área.

Desde las 3 de la mañana se organizó el traslado náutico de 34 brigadistas de incendios forestales (BIF) en botes semirrígidos, junto con herramientas manuales, motosierras, motobombas y 55 tramos de manguera.

A primera hora comenzó también la operación aérea con descargas de agua mediante un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos aviones anfibios. El foco principal afecta unas cuatro hectáreas, mientras que un segundo incendio, de menor superficie, se encuentra a unos 400 o 500 metros en un cañadón de difícil acceso para el personal y los medios aéreos.

Desde la Intendencia del parque solicitaron no circular en la zona de operaciones debido al despliegue de móviles de emergencia, aeronaves y embarcaciones. La navegación en el sector sur del lago Futalaufquen y en el embalse Amutuy Quimey permanece restringida por tareas de recarga de aviones y helicópteros, y las sendas La Balsa y Laguna Toro fueron cerradas de manera preventiva.

En tanto, se informó que los servicios turísticos de la zona centro y norte del parque funcionan con normalidad.

