La Brigada de Neuquén finaliza sus tareas en el incendio de Puerto Patriada

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut expresaron su agradecimiento y reconocimiento a la labor conjunta.
Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut expresaron su agradecimiento a la Brigada de la Provincia de Neuquén, que mañana finaliza su labor en el incendio Primera Cantera, en Puerto Patriada. 

 


"Su acompañamiento en esta etapa de liquidación fue clave para consolidar los avances logrados. Destacamos el trabajo minucioso realizado en cada jornada: las recorridas exhaustivas por sectores amplios y de difícil acceso, la detección y tratamiento de puntos calientes, los enfriamientos y la presencia constante en terreno para asegurar la estabilidad del área afectada", remarcaron desde el área.

 


Los desafíos de toda brigada: "La etapa de liquidación exige paciencia, precisión y constancia. En ese contexto, la brigada de Neuquén demostró profesionalismo, compromiso y una actitud proactiva en el cumplimiento de cada tarea encomendada, integrándose plenamente al esquema de trabajo junto al personal del SPMF".

 


Colaboración interprovincial: "Valoramos especialmente que el personal de la brigada de Neuquén haya estado presente en los operativos de ataque ampliado en nuestra jurisdicción, acompañando las distintas fases de los operativos. Esa continuidad habla de un vínculo sólido de cooperación interinstitucional, construido en la confianza, el respeto y el trabajo compartido frente a emergencias de gran magnitud".

 

 

SL

 

