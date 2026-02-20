19°
Viernes 20 de Febrero de 2026
20 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por altas temperaturas en gran parte de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana advirtió que este viernes 20 se esperan valores térmicos elevados en distintos puntos de la provincia, con posibles impactos en la salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que para este viernes 20 de febrero se prevé una alerta amarilla por altas temperaturas en distintos puntos de la provincia, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Según el parte oficial, las zonas afectadas serán Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Meseta de Florentino Ameghino, Gaiman, Costa de Florentino Ameghino, Biedma y Rawson.

 

Desde el organismo recordaron que este tipo de eventos puede provocar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo, por lo que recomiendan tomar precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor temperatura.

 

 

 

R.G.

 

