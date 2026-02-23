Provincia controló más de 10.000 vehículos durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el fin de semana operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial ante la gran afluencia vehicular por las altas temperaturas.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 10.269 vehículos, realizó 5.760 test de alcoholemia y retiró a 79 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 967 vehículos, se realizaron 606 test de alcoholemia, hubo 8 casos positivos, se labraron 15 infracciones y se retuvo un automóvil.

Trelew y Gaiman

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.068 vehículos, se efectuaron 765 test de alcoholemia en los que se detectaron a 13 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 24 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un rodado.

En Gaiman, se controlaron 64 vehículos, se llevaron a cabo 64 test de alcoholemia, no se comprobaron alcoholemias positivas y no se efectuaron infracciones ni retenciones.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 724 vehículos, se realizaron 368 test de alcoholemia, se detectaron 17 casos positivos, se labraron 29 infracciones y se retuvo un rodado.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región. En total, se controlaron 2.778 vehículos, se realizaron 1.948 test de alcoholemia, se detectó a 25 conductores en estado de ebriedad, se labraron 92 infracciones y se retuvo un automóvil.

Camarones

En la localidad de Camarones se controlaron 62 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.168 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 558 test de alcoholemia, se comprobaron 5 casos positivos, se labraron 17 infracciones y se retuvieron 5 automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 2.074 vehículos, se realizaron 1.319 test de alcoholemia, se comprobaron 8 casos positivos, se labraron 26 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

En Trevelin, se controlaron 197 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se registraron infracciones.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 105 vehículos y se labraron 3 infracciones. En Paso de Indios, se controlaron 69 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 406 vehículos y se labró una infracción. En tanto, en Río Pico se controlaron 267 vehículos, se realizaron 131 test de alcoholemia, se detectaron 3 casos positivos, se labraron 5 infracciones y se retuvo un vehículo.

Finalmente en Tecka, se controlaron 320 rodados, se realizó un test de alcoholemia sin resultados positivos y se labraron 4 infracciones.









GX