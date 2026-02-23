20°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Parque Nacional Los Alerces
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Población Salina: Brigadistas controlaron el foco de incendio en el Parque Nacional

Brigadistas de Los Alerces y Lanín controlaron un principio de incendio en el centro del Parque Nacional. Gracias al rápido despliegue, el foco no prosperó y solo afectó un área mínima, pese a las peligrosas condiciones de viento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que pudo haber sido un desastre ambiental de gran escala terminó siendo controlado en su fase inicial. El Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces informó que el foco detectado en las cercanías de la Población Salina, en el centro de la reserva, ya se encuentra contenido.

 

Detección temprana y acción inmediata

 

El éxito del operativo radicó en la velocidad de respuesta. Una columna de humo fue divisada a tiempo, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia. Brigadistas de los parques nacionales Los Alerces y Lanín se desplazaron rápidamente al terreno para cercar las llamas.

 

Según detallaron las autoridades, el rápido accionar permitió reducir el impacto a un rango de 10 metros por 10 metros aproximadamente.

 

El factor viento

 

La preocupación de las cuadrillas era alta debido a las condiciones meteorológicas del día. "Dadas las condiciones de viento, podría haber sido un incendio de gran magnitud", explicaron desde el ICE. Sin embargo, la efectividad del ataque inicial sobre los flancos del fuego impidió que las ráfagas dispersaran las brasas hacia el bosque denso.

 

Actualmente, el personal de parques nacionales continúa en la zona realizando tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar que no existan rebrotes, mientras se mantienen las recomendaciones de precaución extrema para todos los visitantes.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -