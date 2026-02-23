Población Salina: Brigadistas controlaron el foco de incendio en el Parque Nacional

Lo que pudo haber sido un desastre ambiental de gran escala terminó siendo controlado en su fase inicial. El Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces informó que el foco detectado en las cercanías de la Población Salina, en el centro de la reserva, ya se encuentra contenido.

Detección temprana y acción inmediata

El éxito del operativo radicó en la velocidad de respuesta. Una columna de humo fue divisada a tiempo, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia. Brigadistas de los parques nacionales Los Alerces y Lanín se desplazaron rápidamente al terreno para cercar las llamas.

Según detallaron las autoridades, el rápido accionar permitió reducir el impacto a un rango de 10 metros por 10 metros aproximadamente.

El factor viento

La preocupación de las cuadrillas era alta debido a las condiciones meteorológicas del día. "Dadas las condiciones de viento, podría haber sido un incendio de gran magnitud", explicaron desde el ICE. Sin embargo, la efectividad del ataque inicial sobre los flancos del fuego impidió que las ráfagas dispersaran las brasas hacia el bosque denso.

Actualmente, el personal de parques nacionales continúa en la zona realizando tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar que no existan rebrotes, mientras se mantienen las recomendaciones de precaución extrema para todos los visitantes.







GX