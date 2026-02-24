Mañana para campera, tarde para remera en la Comarca

Después del lunes ventoso que marcó el cambio tras el fin de semana veraniego, este martes 24 de febrero trae estabilidad, menos viento y una mañana bien fresca en la Comarca Andina.

El contraste será claro: abrigo temprano y tarde agradable.

Cómo estará el tiempo hoy

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará entre ligera y parcialmente nublada, sin lluvias previstas.

Mínima: 7°

Máxima: 21° (con posibilidad de alcanzar 24° o 25° hacia la tarde según algunos modelos)

Probabilidad de precipitaciones: 0%

Viento: leve a moderado del oeste

El día arranca frío: a las 8 de la mañana el termómetro ronda los 8°. Pero el ascenso será progresivo y la tarde se sentirá más amable que el lunes.

Menos viento, más calma

Tras las ráfagas que superaron los 60 km/h ayer, hoy el viento baja notablemente:

Mañana: 7 a 12 km/h

Tarde: 13 a 22 km/h

Noche: 7 a 12 km/h

Un martes más tranquilo en comparación con el inicio de semana.

¿Qué cambia respecto a ayer?

✔ Baja fuerte la mínima

✔ Se mantiene una máxima moderada

✔ Desaparecen las ráfagas intensas

✔ Sin lluvias en el horizonte

La sensación será más fresca por la mañana, pero sin el viento protagonista del lunes.

Efeméride del día

El cuarto martes de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el control responsable de la población de mascotas y la prevención de enfermedades. Veterinarios remarcan que esterilizar ayuda a evitar camadas no planificadas y mejora la salud y el comportamiento de perros y gatos.

O.P.