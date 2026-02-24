20°
27°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoVeranoSMNEl HoyoEpuyenEl BolsónLago Puelo
24 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Mañana para campera, tarde para remera en la Comarca

El martes 24 de febrero arranca con apenas 7° y ambiente fresco en la Comarca Andina, pero con el correr de las horas la temperatura irá en ascenso hasta superar los 20°, en una jornada estable, sin lluvias y con menos viento que el lunes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después del lunes ventoso que marcó el cambio tras el fin de semana veraniego, este martes 24 de febrero trae estabilidad, menos viento y una mañana bien fresca en la Comarca Andina.

 

El contraste será claro: abrigo temprano y tarde agradable.

 

Cómo estará el tiempo hoy

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará entre ligera y parcialmente nublada, sin lluvias previstas.

 

  • Mínima:

     

  • Máxima: 21° (con posibilidad de alcanzar 24° o 25° hacia la tarde según algunos modelos)

     

  • Probabilidad de precipitaciones: 0%

     

  • Viento: leve a moderado del oeste

     

El día arranca frío: a las 8 de la mañana el termómetro ronda los 8°. Pero el ascenso será progresivo y la tarde se sentirá más amable que el lunes.

 

 

Menos viento, más calma

Tras las ráfagas que superaron los 60 km/h ayer, hoy el viento baja notablemente:

 

  • Mañana: 7 a 12 km/h

     

  • Tarde: 13 a 22 km/h

     

  • Noche: 7 a 12 km/h

     

Un martes más tranquilo en comparación con el inicio de semana.

 

¿Qué cambia respecto a ayer?

✔ Baja fuerte la mínima
✔ Se mantiene una máxima moderada
✔ Desaparecen las ráfagas intensas
✔ Sin lluvias en el horizonte

 

La sensación será más fresca por la mañana, pero sin el viento protagonista del lunes.

 

 

Efeméride del día

El cuarto martes de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el control responsable de la población de mascotas y la prevención de enfermedades. Veterinarios remarcan que esterilizar ayuda a evitar camadas no planificadas y mejora la salud y el comportamiento de perros y gatos.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
3
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
4
 Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta
5
 Chichita: A los 93 años, el ejemplo de alegría y baile en los talleres de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -