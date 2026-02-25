El Senado tratará la baja de la edad de imputabilidad este viernes

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad ingresó al Senado de la Nación Argentina, donde será tratado este viernes 27 de febrero. El oficialismo resolvió acelerar su discusión mediante cambios en la agenda parlamentaria.

La propuesta central modifica el Régimen Penal Juvenil vigente y establece que la edad mínima para ser penalmente responsable pasaría de 16 a 14 años en determinados delitos. Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a actualizar una normativa que consideran desactualizada y a dar respuesta frente a hechos graves cometidos por menores.

En contrapartida, organismos especializados en niñez y sectores de la oposición advierten que la reducción de la edad debería estar acompañada por políticas integrales de prevención, contención y reinserción social para evitar efectos adversos.

La media sanción en Diputados se concretó el 12 de febrero con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. El oficialismo contó con el respaldo de bloques aliados para alcanzar la mayoría.

El debate en el Senado se da en un contexto de intensa actividad legislativa, aunque la reforma del Régimen Penal Juvenil concentra especial atención por su impacto político y social.

R.G.