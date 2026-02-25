Juicio por jurados en Lago Puelo: Tres jóvenes acusados de intento de homicidio y violento raid

Este martes comenzó el juicio por jurados contra tres jóvenes acusados de protagonizar un violento raid delictivo en marzo de 2024 en zona de Las Golondrinas. La Fiscalía abrió su alegato con el audio de un policía pidiendo auxilio tras ser atacado a balazos.

“Desesperado, nervioso y asustado”, describió el fiscal Nicolás Vasiliev al oficial que, según la acusación, estuvo a centímetros de perder la vida.

Noche de llovizna y terror en Las Golondrinas

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el 8 de marzo de 2024 alrededor de las 21:30, Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) salieron a bordo de un Chevrolet Corsa con un revólver calibre .22.

El primer objetivo fue una vivienda en el paraje Las Golondrinas. Según la acusación, tras “pispear” el lugar y apagar las luces del auto, descendieron con intenciones de robo. Los gritos de la propietaria, que advirtió que llamaría a la policía, frustraron el plan y provocaron la huida.

Disparos contra un oficial y persecución

En plena fuga se cruzaron con un Oficial Inspector que acudía al llamado en su camioneta particular.

El uniformado dio la voz de alto, pero (según la Fiscalía) la respuesta fue inmediata y violenta. El conductor del Corsa habría maniobrado en reversa para posicionar el vehículo y permitir que, desde el asiento trasero, Geminiani Lozada efectuara dos disparos. Los proyectiles impactaron en el faro y en el neumático de la camioneta, pasando a escasos 50 centímetros del policía.

Se inició entonces una persecución que terminó cuando el oficial volcó en una zanja. Los acusados, en tanto, se descartaron del arma y continuaron la fuga.

Maniobras para eludir a la policía

La acusación sostiene que los jóvenes intentaron confundir a los investigadores. En el cruce de las Rutas 40 y 45 cambiaron un neumático dañado y levantaron a un hombre que hacía dedo, buscando que la policía (que los buscaba como tres sospechosos) detectara ahora cuatro ocupantes en el vehículo.

Finalmente, tras un operativo cerrojo, fueron detenidos cerca de la escuela en Cerro Radal.

Las pruebas que presentará la Fiscalía

Para el Ministerio Público Fiscal, no se trató de una “travesura juvenil”, sino de un hecho de extrema gravedad que incluyó tentativa de robo y tentativa de homicidio agravado por tratarse de un policía y por haber sido cometido para asegurar la impunidad (criminis causa).

Entre las pruebas que se expondrán ante el jurado figuran:

• Pericias científicas: restos de pólvora en la mano de uno de los acusados y coincidencia balística entre el proyectil extraído y el arma descartada.

• Testimonios: las víctimas y el hombre que subieron al auto durante la fuga.

• Tecnología: imágenes de drones y análisis de comunicaciones que ubicarían a los imputados en la escena.

La estrategia de la defensa

El eje del debate estará puesto en dos puntos centrales: si existió realmente la intención de robo con arma y si hubo intención de matar al policía para lograr la huida.

La defensa buscará instalar dudas sobre ambos aspectos, planteando que no hay pruebas suficientes de que intentaran robar ni de que dispararan con intención homicida.

En los próximos días declararán testigos y se exhibirán las evidencias forenses. Luego, el jurado deberá determinar si existen elementos suficientes para declarar culpables a los acusados y si corresponden las agravantes solicitadas por la Fiscalía.

O.P.