Miércoles agradable en Esquel

De acuerdo al informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, tendrá un miércoles 25 con condiciones meteorológicas estables y probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

La temperatura mínima prevista es de 5°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 24°C por la tarde.

En cuanto al viento, se esperan velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 18 y 24 km/h, según los datos oficiales.

R.G.