24°
Esquel, Argentina
Miércoles 25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Miércoles agradable en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 25 de febrero una jornada estable en Esquel, con cielo sin precipitaciones, una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 5°.
De acuerdo al informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, tendrá un miércoles 25 con condiciones meteorológicas estables y probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

 

La temperatura mínima prevista es de 5°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 24°C por la tarde.

 

En cuanto al viento, se esperan velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 18 y 24 km/h, según los datos oficiales.

 

 

