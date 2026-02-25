24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Efemérides
25 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

San Martín y su legado en la historia nacional

Este 25 de febrero se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del prócer que lideró la independencia de Argentina, Chile y Perú y se convirtió en una de las figuras centrales de la historia latinoamericana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 25 de febrero se recuerda el nacimiento de José de San Martín, ocurrido en 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Este miércoles se cumplen 248 años del nacimiento del militar y estadista que tuvo un papel decisivo en los procesos emancipadores del Cono Sur.

 

Hijo de los españoles Juan de San Martín y Gregoria Matorras, pasó parte de su infancia en el Virreinato del Río de la Plata hasta que, en 1784, su familia se trasladó a España. Allí inició su formación militar a temprana edad y participó en más de treinta enfrentamientos en Europa y el norte de África como integrante del ejército real.

 

Durante su estadía en el continente europeo tomó contacto con otros americanos que impulsaban la idea de independizar a sus territorios de la corona española. Con ese objetivo regresó a Buenos Aires en 1812 y se sumó al movimiento revolucionario.

 

Su actuación fue clave en la Guerra de la Independencia. Estuvo al frente del Ejército de los Andes y del Regimiento de Granaderos a Caballo, entre otras fuerzas, y encabezó las campañas que aseguraron la libertad de Argentina, Chile y Perú. Además, se desempeñó como gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816 y, más tarde, como Protector del Perú entre 1821 y 1822.

 

Tras la consolidación de la independencia, y en medio de los conflictos internos que atravesaban las Provincias Unidas, decidió alejarse de la vida pública. En 1824 inició un prolongado exilio en Europa que lo llevó por distintos países hasta radicarse en Francia. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, fecha que en Argentina se conmemora como el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio
2
 Femicidio en Ezeiza: Quién era Malena Maidana y qué se sabe del brutal crimen
3
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
4
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
5
 “Fuera pobres”, la repudiable frase que terminó con la carrera política de una funcionaria
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -