San Martín y su legado en la historia nacional

Cada 25 de febrero se recuerda el nacimiento de José de San Martín, ocurrido en 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Este miércoles se cumplen 248 años del nacimiento del militar y estadista que tuvo un papel decisivo en los procesos emancipadores del Cono Sur.

Hijo de los españoles Juan de San Martín y Gregoria Matorras, pasó parte de su infancia en el Virreinato del Río de la Plata hasta que, en 1784, su familia se trasladó a España. Allí inició su formación militar a temprana edad y participó en más de treinta enfrentamientos en Europa y el norte de África como integrante del ejército real.

Durante su estadía en el continente europeo tomó contacto con otros americanos que impulsaban la idea de independizar a sus territorios de la corona española. Con ese objetivo regresó a Buenos Aires en 1812 y se sumó al movimiento revolucionario.

Su actuación fue clave en la Guerra de la Independencia. Estuvo al frente del Ejército de los Andes y del Regimiento de Granaderos a Caballo, entre otras fuerzas, y encabezó las campañas que aseguraron la libertad de Argentina, Chile y Perú. Además, se desempeñó como gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816 y, más tarde, como Protector del Perú entre 1821 y 1822.

Tras la consolidación de la independencia, y en medio de los conflictos internos que atravesaban las Provincias Unidas, decidió alejarse de la vida pública. En 1824 inició un prolongado exilio en Europa que lo llevó por distintos países hasta radicarse en Francia. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, fecha que en Argentina se conmemora como el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

R.G.