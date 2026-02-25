Torres destacó los avances en la obra del Astillero de Comodoro Rivadavia

En el marco de la agenda de desarrollo productivo impulsada por el Gobierno del Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres recorrió los avances de la obra del Astillero de Comodoro Rivadavia y destacó el impacto que tendrá en la competitividad y generación de empleo regional.

El proyecto, impulsado por el actual Gobierno provincial luego de décadas de abandono y falta de inversión, inicia un proceso de recuperación que permitirá reinsertar al astillero en la dinámica productiva regional.

“Comodoro Rivadavia se está consolidando como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año”, aseguró el titular del Ejecutivo, agregando que el astillero “generará más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales”.

Durante su visita a la ciudad, el mandatario también mantuvo un encuentro con vecinos de los barrios Médanos y Sismográfica, damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte, y confirmó que se encuentra en análisis una serie de líneas de crédito complementarias a las 54 viviendas recientemente anunciadas, que serán financiadas y ejecutadas por la actual gestión.

Ventajas logísticas y fiscales

En el marco de la agenda de desarrollo impulsada por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el mandatario destacó el proceso de recuperación integral del Astillero de Comodoro Rivadavia, que atraviesa su etapa más importante desde el inicio de la obra.

Luego de la adjudicación de la concesión en marzo de 2025, el astillero avanza en un proceso de reconversión estratégica con obras estructurales que permitirán ampliar su capacidad operativa y fortalecer la matriz productiva regional.

Al respecto, Torres sostuvo que la obra “ratifica, una vez más, la política de desarrollo que llevamos adelante desde el primer día de gobierno, en esta ocasión para mejorar integralmente un espacio fundamental para la diversificación de la matriz productiva regional”.

Una vez finalizados los trabajos, agregó el mandatario, “Comodoro Rivadavia se va a consolidar como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año”, concluyendo que el renovado astillero “generará más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales”.

“Un antes y un después”

Por su parte, la titular de la Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, aseguró que los trabajos representan “un antes y un después, porque devuelven funcionalidad a un espacio que estaba deteriorado, adaptándose a los parámetros que requiere la nueva dinámica de la industria”.

“El astillero es una herramienta para diversificar la economía de Comodoro, fortalecer la logística, generar empleo calificado y articular con sectores claves como la pesca, la energía y el comercio marítimo”, señaló la funcionaria.

Reunión con vecinos

Durante la recorrida en Comodoro Rivadavia, Torres mantuvo también una reunión con vecinos de los barrios Médanos y Sismográfica, damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte.

Durante el encuentro, el mandatario confirmó que se encuentra en evaluación una serie de líneas de crédito complementarias a las 54 viviendas previamente anunciadas, que serán financiadas por la Provincia, y anticipó que la próxima semana autoridades del Banco del Chubut estarán en la ciudad para avanzar con dicha iniciativa.

Un activo estratégico regional

Las intervenciones, a cargo de los ingenieros navales Mauricio López y Federico Fallieri, consolidan un rumbo claro: transformar al astillero en un activo estratégico para el desarrollo industrial, logístico y naval de toda la Patagonia.

Las tareas realizadas forman parte de un plan de desarrollo que busca devolver capacidad operativa, garantizar estándares internacionales y generar nuevas oportunidades productivas y laborales para la región.

Se han recuperado las dos naves principales, con infraestructura lista para la nueva etapa, y se procedió al recambio integral de chapas, una intervención prioritaria para asegurar condiciones industriales adecuadas junto con la incorporación de equipamiento, maquinarias y servicios necesarios para la operación sostenida del astillero.

De manera paralela, continúa el movimiento de suelos en el sector donde se instalarán las nuevas vías de transferencia y gradas destinadas a la operación de buques con estándares modernos.

Allí se ejecutará la hinca de 456 pilotes, obra clave que permitirá el desplazamiento seguro y eficiente de los buques durante todo el ciclo operativo: ingreso, reparación, mantenimiento y botadura. Esta intervención renovará el sistema de apoyo y transferencia, ampliando la capacidad de trabajo y la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor porte vinculadas a la pesca, la logística portuaria y los servicios marítimos.

Nuevas oficinas y mejores prestaciones

En el sector del Syncrolift, pieza esencial para el halaje y botadura de buques, ya se completó parte del carenado de la estructura metálica, paso previo al recambio de la antigua cubierta de madera.

Dicho material será reemplazado por un componente importado de mayor durabilidad y mejores prestaciones técnicas, garantizando seguridad, mayor vida útil y eficiencia operativa bajo condiciones de alta exigencia marítima. Esta intervención elevará el estándar del astillero, incorporando tecnología acorde a las demandas actuales de la industria naval.

Asimismo, se llevará adelante la renovación integral de las barandillas perimetrales; la restauración completa de cuatro unidades de potencia más otras cuatro en proceso, incluyendo recambio de cableado, renovación de rodamientos, restauración de motores eléctricos y puesta en funcionamiento.

También se realizarán tratamientos y pintura de la estructura principal en sus 2.600 metros cuadrados; tratamiento superficial y pintura de bases de acero y capotas de unidades de potencia; mejoras estructurales en la plataforma mediante la incorporación de ménsulas laterales para soportar el nuevo enjaretado de fibra; renovación total de ménsulas periféricas; y el diseño y construcción de un nuevo tablero de potencia y puente de mando.

Por otra parte, registra un avance significativo el nuevo edificio de oficinas donde trabajará personal administrativo, técnico y operativo. Allí se desarrollan tareas de reparación de pisos y acondicionamiento de muros, lo que mejorará las condiciones laborales y consolidará un entorno institucional acorde al rol estratégico que cumplirá el astillero en los próximos años.

Reparación de cubierta e instalación de pilotes

En el sector de Naves Industriales avanzan las reparaciones integrales de cubierta y costados, el armado del Taller de Calderería y del Taller de Mecánica; mientras que en el sector de Gradas y Transferencia se concretó la remoción completa del antiguo sistema y se lleva adelante la nivelación y preparación para la instalación de pilotes, elevando la capacidad de traslación a 1.600 toneladas.

R.G.