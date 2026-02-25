24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Barilochehantavirus
25 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Murió un agente de la Policía Federal en Bariloche tras contraer hantavirus

El efectivo, que se desempeñaba en la delegación local, permaneció internado durante dos días en un centro de salud de la ciudad. Las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones de prevención en la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un integrante de la Policía Federal Argentina falleció en San Carlos de Bariloche luego de cursar un cuadro agudo de hantavirus. El agente había ingresado el fin de semana a un centro asistencial con síntomas similares a los de una gripe severa, pero ante la sospecha clínica se activó el protocolo correspondiente. Pese a la atención en terapia intensiva, su estado evolucionó de manera desfavorable y murió en las primeras horas del martes.

 

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el ratón colilargo. El contagio se produce, en la mayoría de los casos, por inhalación de partículas presentes en el polvo contaminado con orina, saliva o excrementos del roedor, especialmente en espacios cerrados sin ventilación previa.

 

Entre las principales recomendaciones para prevenir la enfermedad, las autoridades de Río Negro indicaron ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar, realizar limpieza húmeda con agua y lavandina en lugar de barrer en seco, mantener los residuos en recipientes con tapa y extremar precauciones al acampar o realizar actividades en zonas rurales. Ante síntomas compatibles, se aconseja consultar de inmediato al centro de salud más cercano.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio
2
 Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años
3
 Esquel: 5 empresas compiten por la obra del nexo cloacal de 2.300 millones de pesos
4
 Kelenkén presenta su Cena Show: Danza y música para celebrar el Día de la Mujer
5
 Somos del Cochrane, el equipo sensación de la Futa Cup
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -