Murió un agente de la Policía Federal en Bariloche tras contraer hantavirus

Un integrante de la Policía Federal Argentina falleció en San Carlos de Bariloche luego de cursar un cuadro agudo de hantavirus. El agente había ingresado el fin de semana a un centro asistencial con síntomas similares a los de una gripe severa, pero ante la sospecha clínica se activó el protocolo correspondiente. Pese a la atención en terapia intensiva, su estado evolucionó de manera desfavorable y murió en las primeras horas del martes.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el ratón colilargo. El contagio se produce, en la mayoría de los casos, por inhalación de partículas presentes en el polvo contaminado con orina, saliva o excrementos del roedor, especialmente en espacios cerrados sin ventilación previa.

Entre las principales recomendaciones para prevenir la enfermedad, las autoridades de Río Negro indicaron ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar, realizar limpieza húmeda con agua y lavandina en lugar de barrer en seco, mantener los residuos en recipientes con tapa y extremar precauciones al acampar o realizar actividades en zonas rurales. Ante síntomas compatibles, se aconseja consultar de inmediato al centro de salud más cercano.

R.G.