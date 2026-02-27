18°
Viernes 27 de Febrero de 2026
Viernes inestable en Esquel: Mañana nublada y tarde con lluvias y fuertes ráfagas

El pronóstico para este 27 de febrero anticipa un desmejoramiento del tiempo hacia la tarde. Se esperan lluvias aisladas y vientos intensos con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo a los datos meteorológicos, el viernes comenzará con una temperatura de 10°C durante la madrugada y el cielo parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando los 12°C sin probabilidades de precipitaciones en las primeras horas del día.

 

Lluvias y viento por la tarde

 

El cambio sustancial llegará después del mediodía. Para la tarde y la noche, se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima se estabilizará en los 19°C, pero la sensación térmica podría verse afectada por el incremento del viento.

 

Detalle por franjas horarias:

 

Mañana: Comenzaremos con el cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 12°C. El viento será leve, proveniente del sector Oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por el momento, no se esperan precipitaciones para las primeras horas del día.

 

Tarde: La temperatura máxima alcanzará los 19°C, pero el clima comenzará a desmejorar. Se prevén lluvias aisladas (probabilidad del 10 al 40%) y un incremento notable del viento. Las ráfagas del Oeste oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

 

Noche: El cierre del viernes será la parte más inestable del día. La temperatura descenderá a los 13°C, se mantendrán las probabilidades de chaparrones aislados y las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo, llegando a los 59 km/h.

 

Recomendación: Ante las fuertes ráfagas previstas para la tarde-noche, se aconseja evitar dejar objetos sueltos en patios o balcones y circular con precaución en la zona de ruta.
 

 

