Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Retoman las excursiones al Alerzal Milenario y al Glaciar Torrecillas

Luego de la emergencia que afectó durante meses la zona del Lago Menéndez, Glaxiar reanuda sus actividades de navegación y trekking, tras colaborar con las tareas de contingencia y prevención del fuego.
Tras el incendio que impactó en los últimos meses los alrededores del Lago Menéndez, en el Parque Nacional Los Alerces, la empresa Glaxiar anunció la reanudación de sus excursiones de navegación y trekking al Alerzal Milenario y al Glaciar Torrecillas.

 

Desde la firma indicaron que, ante la gravedad de la situación y la incertidumbre respecto a la continuidad del servicio, optaron por priorizar la prudencia y enfocar sus esfuerzos en colaborar desde el inicio con las tareas vinculadas a la contingencia. En ese marco, pusieron a disposición recursos propios para la prevención y el combate del fuego, acompañando los trabajos desarrollados en la zona afectada.

 

Si bien el incendio alcanzó amplias áreas del Parque y provocó la pérdida del refugio operativo de la empresa en Puerto Chucao, destacaron que la embarcación utilizada para las excursiones no sufrió daños y se encuentra en perfectas condiciones para retomar las actividades.

 

Con este anuncio, Glaxiar vuelve a ofrecer sus recorridos al Alerzal Milenario y al Glaciar Torrecillas, dos de los principales atractivos turísticos del área protegida.

 

 

 

