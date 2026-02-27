18°
Viernes 27 de Febrero de 2026
Cosecha récord en la Comarca: Más de 17 toneladas de miel en la última temporada

Provenientes de colmenares de Esquel, Trevelin y toda la Comarca Los Alerces y aun falta sumar lo que se procesará la próxima semana, con el cierre de la temporada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


La Sala de Extracción del CAPEC cierra sus puertas tras una campaña intensa y productiva. Desde la Asociación de Apicultores Comarca Los Alerces (AACLA) destacan el volumen alcanzado, aunque advierten sobre la situación sanitaria de las colmenas hacia el invierno.

 


La temporada de cosecha de miel en la región cordillerana llega a su fin con números que celebran el esfuerzo de los productores locales. Según informaron desde AACLA, se procesaron ya más de 17.000 kilos de miel provenientes de colmenares de Esquel, Trevelin y toda la Comarca Los Alerces y aun falta sumar lo que se procesará la próxima semana.

 


Este volumen de extracción consolida al CAPEC como el centro neurálgico para el agregado de valor de la apicultura regional, garantizando calidad y trazabilidad en cada tambor.

Como es habitual, el fin de la actividad operativa viene acompañado de un protocolo de mantenimiento riguroso:
•    Fecha de cierre: 7 de marzo.
•    Actividad: Jornada clásica de limpieza profunda de maquinaria e instalaciones.
•    Objetivo: Garantizar las condiciones de higiene y preservación del equipamiento hasta el próximo ciclo.

 


Alerta sanitaria: Recomendaciones post-cosecha

 


No todo es celebración; el cierre de la sala también sirve como un llamado a la acción para el manejo de los apiarios. Desde la Asociación emitieron un alerta sanitario debido a la detección de un alto porcentaje de varroa a nivel general en la zona.
"Es fundamental que el productor no se relaje tras la cosecha. Hemos observado niveles de varroa preocupantes y recomendamos a quienes aún no han curado sus colmenas que lo hagan lo antes posible para asegurar la supervivencia de las abejas durante el invierno".

 

