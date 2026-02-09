26°
Lunes 09 de Febrero de 2026
El Hoyo abre la convocatoria para la Feria de Carnaval

Emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos tendrán su lugar en una nueva Feria de Carnaval en El Hoyo.
La Municipalidad de El Hoyo lanzó la convocatoria oficial para participar de la Feria de Carnaval, una propuesta abierta a emprendedores gastronómicos y artesanos.

 

La feria se realizará el viernes 13 de febrero, en el horario de 19 a 23 horas, en la Plaza Antiguos Pobladores.

 

 

Desde el municipio invitan a quienes cuenten con puestos de comida o artesanías a inscribirse y formar parte del evento, que se enmarca en las actividades de Carnaval y apunta a fortalecer el trabajo de productores y feriantes, además de ofrecer propuestas variadas al público.

 

La Feria de Carnaval es una vidriera para la producción local, y también una alternativa cultural y recreativa que promueve el consumo interno y el intercambio comunitario.

 

Cómo inscribirse

 

Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al 2944 206763.

 

 

 

O.P.

 

