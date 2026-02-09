El Hoyo abre la convocatoria para la Feria de Carnaval

La Municipalidad de El Hoyo lanzó la convocatoria oficial para participar de la Feria de Carnaval, una propuesta abierta a emprendedores gastronómicos y artesanos.

La feria se realizará el viernes 13 de febrero, en el horario de 19 a 23 horas, en la Plaza Antiguos Pobladores.

Desde el municipio invitan a quienes cuenten con puestos de comida o artesanías a inscribirse y formar parte del evento, que se enmarca en las actividades de Carnaval y apunta a fortalecer el trabajo de productores y feriantes, además de ofrecer propuestas variadas al público.

La Feria de Carnaval es una vidriera para la producción local, y también una alternativa cultural y recreativa que promueve el consumo interno y el intercambio comunitario.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al 2944 206763.

O.P.