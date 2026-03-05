Con mensajes políticos y defensa de la gestión, Pogliano abrió las sesiones en El Bolsón

El intendente de Bruno Pogliano inauguró este miércoles el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de El Bolsón con un discurso en el que combinó definiciones políticas, defensa de su gestión y referencias al contexto electoral que atravesará el año.

Durante su intervención, el jefe comunal resaltó el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo y sostuvo que en el recinto se mantiene un clima de respeto y debate democrático. “En esta casa se sigue respirando el invalorable aire de la democracia”, afirmó, al tiempo que convocó a discutir iniciativas concretas y evitar, según expresó, “consignas vacías”.

En el plano estratégico, Pogliano vinculó el escenario económico actual con la necesidad de fortalecer la integración y consolidar a la Comarca Andina como un destino turístico articulado. En ese sentido, respaldó la propuesta del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, orientada a impulsar una nueva matriz productiva vinculada al desarrollo energético.

Según planteó el intendente, ese proceso podría generar oportunidades indirectas para la actividad turística y productiva si logra articularse con las economías locales.

Entre los ejes de gestión mencionados, el mandatario municipal remarcó la creación de la Agencia de Turismo local como espacio de articulación entre el sector público y privado, la política de prevención de incendios con financiamiento provincial y el avance de obras de infraestructura como el Plan Director de Cloacas, mejoras viales y la incorporación de equipamiento municipal.

En otro tramo del mensaje, Pogliano puso como ejemplo de organización municipal la realización de los festejos por el centenario de la localidad y una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, evento que, según afirmó, se desarrolló con financiamiento propio y saldo positivo.

“Somos un equipo de hombres y mujeres que saben gestionar con experiencia, convicción y compromiso con el desarrollo de El Bolsón”, sostuvo el intendente ante concejales, funcionarios y autoridades provinciales presentes.

El acto contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, junto a los ediles Castillo, Ranea, Karavassilis, Monsalve, Pérez y Rojas, además de integrantes del gabinete municipal y representantes del gobierno provincial.

En el cierre de su discurso, Pogliano llamó a mantener un clima de debate político “con responsabilidad y madurez” en un año atravesado por el calendario electoral. “Tenemos que poder discutir El Bolsón que queremos y nos merecemos, con proyectos realizables y recursos genuinos”, concluyó.

