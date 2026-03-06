Esquel: se prevé una jornada inestable con ráfagas de hasta 50 km/h para este viernes

El reporte meteorológico para este viernes 6 de marzo indica una progresión climática que iniciará con cielos parcialmente nublados y terminará con inestabilidad hacia el cierre de la jornada. A continuación, el detalle por franjas horarias:

Evolución de la temperatura y el cielo

Mañana: La jornada comienza con una temperatura de 12°C y cielo parcialmente nublado.

Tarde: Se espera que la temperatura ascienda hasta los 23°C, registrándose una nubosidad mayor hacia este periodo.

Noche: La temperatura descenderá a los 19°C con presencia de chaparrones.

Vientos y ráfagas

Durante gran parte del día, los vientos predominarán de los sectores Norte y Noroeste. La intensidad de los mismos oscilará entre los 13 y 31 km/h. Se advierte la presencia de ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h tanto en horas de la mañana como durante la noche.

Probabilidad de precipitaciones

Mientras que durante la madrugada, mañana y tarde la probabilidad de lluvia es del 0%, el panorama cambia para la noche. El reporte señala una probabilidad de entre el 10% y el 40% de chaparrones para el final del día.