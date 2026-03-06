15°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
06 de Marzo de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel: se prevé una jornada inestable con ráfagas de hasta 50 km/h para este viernes

El tiempo en Esquel para este viernes 6 de marzo iniciará templado, pero desmejorará hacia la noche con probabilidad de chaparrones. Se esperan vientos del sector norte con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El reporte meteorológico para este viernes 6 de marzo indica una progresión climática que iniciará con cielos parcialmente nublados y terminará con inestabilidad hacia el cierre de la jornada. A continuación, el detalle por franjas horarias:

 

Evolución de la temperatura y el cielo

 

Mañana: La jornada comienza con una temperatura de 12°C y cielo parcialmente nublado.

 

Tarde: Se espera que la temperatura ascienda hasta los 23°C, registrándose una nubosidad mayor hacia este periodo.

 

Noche: La temperatura descenderá a los 19°C con presencia de chaparrones.

 

Vientos y ráfagas

 

Durante gran parte del día, los vientos predominarán de los sectores Norte y Noroeste. La intensidad de los mismos oscilará entre los 13 y 31 km/h. Se advierte la presencia de ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h tanto en horas de la mañana como durante la noche.

 

Probabilidad de precipitaciones

Mientras que durante la madrugada, mañana y tarde la probabilidad de lluvia es del 0%, el panorama cambia para la noche. El reporte señala una probabilidad de entre el 10% y el 40% de chaparrones para el final del día.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El largo martirio de dos jóvenes: 9 años presos por una violación que no cometieron
2
 Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración
3
 Festival Cervecero del Bosque: Grilla de artistas confirmados para el fin de semana
4
 Realizarán un seminario intensivo de peluquería y estilismo en Esquel
5
 Lanzan la primera edición del "Desafío Los Alerces" en aguas abiertas
1
 Encontraron una perra carbonizada al borde de una ruta: tenía un chaleco puesto
2
 Atacaron a tiros una barbería y el saldo fue el peor: asesinaron a un bebe de un año y medio
3
 "Tenemos el mejor natatorio de Chubut"
4
 Duro golpe para “Chiqui” Tapia: River no participará en las reuniones del comité de la AFA
5
 Taccetta agradeció el trabajo de brigadistas y voluntarios durante los incendios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -