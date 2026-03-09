¿Sigue el calor en la Comarca? Así arranca la semana

Después de un fin de semana con buen tiempo y temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo para este lunes muestra algunos cambios.
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 14°C, mientras que por la tarde el termómetro podría ubicarse alrededor de los 20°C.
Con el correr de las horas aumentará la nubosidad y el cielo se presentará mayormente cubierto durante la tarde y la noche.
Viento moderado durante la tarde
Uno de los factores a tener en cuenta este lunes será el viento del sector oeste, que podría intensificarse durante la tarde.
Según el pronóstico oficial, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h, especialmente hacia la segunda mitad del día.
Así arranca la semana en la Comarca
En síntesis, la semana comienza con temperaturas agradables pero con más nubosidad y algo de viento. Por el momento, no se esperan lluvias significativas para este lunes en la Comarca Andina.
O.P.