12°
20° 11°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

¿Sigue el calor en la Comarca? Así arranca la semana

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, la Comarca Andina comienza la semana con más nubosidad y algo de viento.
Después de un fin de semana con buen tiempo y temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo para este lunes muestra algunos cambios.

 

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 14°C, mientras que por la tarde el termómetro podría ubicarse alrededor de los 20°C.

 

Con el correr de las horas aumentará la nubosidad y el cielo se presentará mayormente cubierto durante la tarde y la noche.

 

Viento moderado durante la tarde

Uno de los factores a tener en cuenta este lunes será el viento del sector oeste, que podría intensificarse durante la tarde.

 

 

Según el pronóstico oficial, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h, especialmente hacia la segunda mitad del día.

 

Así arranca la semana en la Comarca

En síntesis, la semana comienza con temperaturas agradables pero con más nubosidad y algo de viento. Por el momento, no se esperan lluvias significativas para este lunes en la Comarca Andina.

 

📸 ¿Cómo está el clima en tu zona?
Enviá tu foto o comentario del tiempo al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes pueden aparecer en nuestras próximas publicaciones.

 

 

 

O.P.

 

