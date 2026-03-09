¿Sigue el calor en la Comarca? Así arranca la semana

Después de un fin de semana con buen tiempo y temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo para este lunes muestra algunos cambios.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 14°C, mientras que por la tarde el termómetro podría ubicarse alrededor de los 20°C.

Con el correr de las horas aumentará la nubosidad y el cielo se presentará mayormente cubierto durante la tarde y la noche.

Viento moderado durante la tarde

Uno de los factores a tener en cuenta este lunes será el viento del sector oeste, que podría intensificarse durante la tarde.

Según el pronóstico oficial, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h, especialmente hacia la segunda mitad del día.

Así arranca la semana en la Comarca

En síntesis, la semana comienza con temperaturas agradables pero con más nubosidad y algo de viento. Por el momento, no se esperan lluvias significativas para este lunes en la Comarca Andina.

📸 ¿Cómo está el clima en tu zona?

Enviá tu foto o comentario del tiempo al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes pueden aparecer en nuestras próximas publicaciones.

O.P.