Milena Salamanca se presenta en Lago Puelo

La folklorista Milena Salamanca se presentará este martes 14 de abril a las 21 horas en Espacio Zonda, en un espectáculo que promete un recorrido por la música de raíz argentina con impronta contemporánea.

El show tendrá lugar en Lago Puelo y forma parte de la programación cultural que impulsa este espacio, que en los últimos años se consolidó como punto de encuentro para propuestas musicales en vivo en la Comarca Andina.

Trayectoria y raíz folklórica

Milena Salamanca es una de las voces emergentes más sólidas del folklore argentino. Su identidad artística combina las raíces del norte del país, heredadas de su familia paterna en Jujuy, con la escena cultural de La Plata, donde también se formó.

Su carrera tuvo un impulso fuerte en 2012, cuando fue distinguida como artista Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los escenarios más importantes del país. Posteriormente, lanzó su primer disco, K'arallanta, y volvió a sobresalir en Cosquín en 2017, esta vez como bailarina.

En 2025, su participación en el programa televisivo La Voz Argentina amplió su visibilidad a nivel nacional, acercando su propuesta a nuevos públicos sin perder el vínculo con la música de raíz.

Espacio cultural en crecimiento

El evento se realizará en Zonda Hostel Cultural, ubicado en el loteo Santa Ángela, a pocos metros de la estación de servicio YPF y a unas cinco cuadras del centro de Lago Puelo. El lugar forma parte del circuito cultural independiente de la Comarca Andina y recibió en los últimos meses a distintos artistas de la escena nacional.

Entre ellos, se destacan nombres como José Luis Aguirre, así como propuestas de diversos géneros que consolidan al espacio como una alternativa para la música en vivo fuera de los grandes centros urbanos.

Entradas y detalles del show

Las entradas para el recital de Milena Salamanca en Lago Puelo se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

La llegada de artistas como Milena Salamanca a Lago Puelo refleja una dinámica cultural activa en la Comarca Andina, donde espacios independientes sostienen una programación diversa pese a las limitaciones habituales del sector.

Este tipo de propuestas amplía la oferta cultural, y también genera circuitos de circulación artística en territorios alejados de los grandes centros, fortaleciendo el vínculo entre artistas y comunidades.

El recital de Milena del 14 de abril ofrece la posibilidad de acceder a una artista con trayectoria en un formato cercano, donde la música y el encuentro toman protagonismo.

O.P.