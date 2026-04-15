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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Mallín Ahogado: vecinos construyen garita

Habitantes de Mallín Ahogado se unieron para levantar un refugio de transporte tras más de un año de espera por soluciones oficiales, garantizando resguardo para niños y familias del paraje. 
Por Redacción Red43

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El pasado fin de semana, vecinos y vecinas de la zona rural de Mallín Ahogado se organizaron para dar respuesta a una necesidad urgente que llevaba más de un año sin resolución por parte de las autoridades. Se trata de la construcción de una nueva garita de transporte público ubicada en el sector de la Escuela 214, debido a que la anterior había quedado totalmente destruida tras un incendio. Ante la falta de respuestas y presupuesto oficial para la obra, la comunidad decidió tomar la iniciativa mediante una colecta de materiales y el aporte de mano de obra propia para edificar la estructura desde sus bases.

 

Al respecto, los impulsores de la medida explicaron que la situación era insostenible ya que los alumnos que asisten al establecimiento educativo no tenían donde refugiarse de la lluvia o el frío mientras esperan el colectivo. Los vecinos señalaron que decidieron juntarse para trabajar el sábado y el domingo porque ya no podían seguir esperando que el Estado se haga cargo de algo tan básico. Es un ejemplo de que cuando los vecinos nos unimos, podemos solucionar los problemas que nos afectan a todos, expresaron durante la jornada de trabajo. La nueva garita comunitaria ya se encuentra terminada y operativa para el uso de toda la zona rural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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