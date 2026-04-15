Humo en el cerro Piltriquitrón: Qué está pasando y por qué piden no alarmarse

Durante los próximos días, vecinos y visitantes de El Bolsón, podrán observar una columna de humo en las inmediaciones de la Plataforma del Cerro Piltriquitrón. Según informó el SPLIF El Bolsón, se trata de una quema controlada de residuos forestales en el marco de trabajos de acondicionamiento del helipunto.

Trabajos programados en el cerro Piltriquitrón

Desde el organismo explicaron que el humo visible en el cerro Piltriquitrón responde a la eliminación de restos de pinos que fueron extraídos previamente. Estas tareas forman parte de un operativo de despeje necesario para optimizar el uso del helipunto, una infraestructura estratégica en caso de emergencias, especialmente incendios forestales.

El procedimiento consiste en la quema de material vegetal acumulado, bajo condiciones controladas y con supervisión del personal especializado. Este tipo de prácticas es habitual en la gestión forestal, ya que permite reducir la carga de combustible en el terreno y mejorar las condiciones de seguridad.

Por qué es importante el despeje del helipunto

El helipunto ubicado en el cerro Piltriquitrón cumple un rol operativo fundamental para el combate de incendios en la zona. Su correcto funcionamiento depende de que el área esté libre de obstáculos y materiales inflamables.

La acumulación de residuos forestales, como ramas y troncos de pinos, puede dificultar las maniobras aéreas y representar un riesgo en situaciones críticas. Por este motivo, el SPLIF lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento.

Además, estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia de prevención, orientada a reducir el impacto de posibles focos ígneos en una zona donde la vegetación y las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación del fuego.

Recomendación

Desde el SPLIF El Bolsón solicitaron a la comunidad comprensión ante la presencia de humo en el cerro Piltriquitrón. Aclararon que no se trata de un incendio, sino de una intervención planificada y monitoreada.

En este sentido, pidieron evitar alarmarse y, ante cualquier duda, informarse a través de los canales oficiales. También recordaron la importancia de no realizar quemas sin autorización y de extremar las precauciones en áreas forestales.

O.P.