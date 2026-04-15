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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Convocan a elección de autoridades para la Junta Vecinal del barrio Los Hornos en El Bolsón

El proceso electoral se realizará el 19 de abril en el CIC del barrio Primavera. La presentación de listas tiene como fecha límite el 17 de abril.
Por Redacción Red43

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El Concejo Deliberante de El Bolsón y la Junta Electoral Municipal de El Bolsón convocaron a la elección de autoridades para conformar la Junta Vecinal del barrio Los Hornos. El acto electoral se llevará a cabo el domingo 19 de abril de 2026, en el marco de la Resolución N° 092/2026.

 

La votación se realizará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Primavera, en el horario de 10 a 16 hs, y contará con la participación de distintos organismos institucionales que supervisarán el proceso.

 

Fechas y requisitos para participar

Según se informó oficialmente, la fecha máxima para la presentación de listas será el 17 de abril de 2026. De esta manera, las personas interesadas en postularse deberán completar los requisitos correspondientes dentro de ese plazo.

 

El acto electoral tendrá lugar en el CIC del barrio Primavera. Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse a emitir su voto en el horario establecido, en una convocatoria abierta a la participación ciudadana.

 

 

Desde la organización indicaron que el proceso contará con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo Municipal, la Junta Electoral Municipal y la Comisión de Relaciones Institucionales y Desarrollo Barrial del Concejo Deliberante.

 

Importancia de las juntas vecinales

Las juntas vecinales funcionan como espacios de representación y articulación entre los vecinos y el Estado local. A través de estas estructuras, se canalizan demandas, se impulsan proyectos y se promueve la participación en asuntos barriales.

 

 

 

O.P.

 

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