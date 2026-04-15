Miércoles con ascenso de temperatura y ráfagas de viento en Esquel

De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 15 de abril se presentará en la ciudad con condiciones climáticas variables, marcadas por un ascenso en la temperatura máxima y la presencia de viento moderado hacia la tarde.

La jornada comenzará con una madrugada fría, con una mínima de 3°C y cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, el termómetro subirá levemente hasta los 6°C, manteniendo condiciones de nubosidad parcial pero sin probabilidad de precipitaciones (0%).

Tarde templada y ráfagas

El momento de mayor temperatura se registrará durante la tarde, cuando la máxima alcance los 18°C. Sin embargo, será también el periodo de mayor actividad eólica: se esperan vientos provenientes del Noroeste (NO) a velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 10°C. El viento disminuirá significativamente su intensidad, soplando apenas entre 7 y 12 km/h, manteniendo el cielo algo nublado pero con condiciones de estabilidad.





