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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Designaron a Sofía Seroff en el Directorio de la ATEB en El Bolsón

La concejal fue incorporada como representante del Poder Legislativo municipal en la Agencia de Turismo, en el marco de la ordenanza que regula su funcionamiento.
Por Redacción Red43

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La concejal Sofía Seroff fue designada como integrante del Directorio de la ATEB, en representación del Poder Legislativo municipal. La decisión se enmarca en lo establecido por la Ordenanza N° 113/2025, que define la participación del Concejo Deliberante dentro de este organismo.

 

La designación fue aprobada por unanimidad y se da en un contexto en el que la Agencia de Turismo atraviesa sus primeros meses de funcionamiento como ente autárquico y descentralizado en El Bolsón.

 

Nuevo esquema institucional para el turismo

La ATEB fue creada para reemplazar a la ex Secretaría de Turismo municipal, con el objetivo de implementar un modelo de gestión mixto, con participación del sector público y privado. Este esquema busca generar mayor articulación entre actores vinculados a la actividad turística.

 

En este marco, el Directorio se conforma con representantes de distintos sectores, incluyendo al Concejo Deliberante, que cuenta con voz y voto a través de uno de sus integrantes.

 

 

Representación legislativa en el Directorio

La incorporación de Sofía Seroff responde a la necesidad de garantizar la representación del Poder Legislativo dentro de la Agencia. Su designación se fundamenta en su trayectoria vinculada al área turística, ya que anteriormente se desempeñó como secretaria de Turismo de la Municipalidad.

 

Desde el ámbito legislativo señalaron que su participación permitirá aportar una perspectiva institucional en la toma de decisiones, en un organismo que concentra funciones estratégicas para el desarrollo del turismo local.

 

Etapa inicial para la Agencia de Turismo

A poco más de dos meses de su puesta en marcha, la ATEB se encuentra en una etapa de consolidación de su estructura y funcionamiento. El pasaje de un esquema dependiente del Ejecutivo a un ente descentralizado implica nuevos desafíos en términos de gestión y coordinación.

 

La conformación del Directorio es uno de los pasos centrales en este proceso, ya que será el espacio donde se definan lineamientos, prioridades y acciones vinculadas a la actividad turística.

 

 

 

 

O.P.

 

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