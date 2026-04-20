Lunes frío al amanecer y tarde más agradable sin lluvias

El lunes 20 de abril arranca con frío durante las primeras horas, cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvia a lo largo de toda la jornada.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubica en 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 8°C por la tarde. Durante la noche volverá a descender hasta valores cercanos a 0°C, lo que mantiene la posibilidad de heladas débiles en sectores rurales o más elevados.

El cielo se presentará algo a parcialmente nublado durante todo el día, con algunos momentos de mayor apertura, especialmente hacia la tarde.

Viento leve y sin precipitaciones

El viento soplará del oeste, con intensidades moderadas a lo largo del día.

Mañana: entre 7 y 12 km/h

Tarde: entre 13 y 22 km/h

Noche: vuelve a disminuir a 7–12 km/h

No se esperan ráfagas fuertes, aunque hacia la tarde el viento puede sentirse un poco más presente.

En cuanto a precipitaciones, el pronóstico es de 0% de probabilidad durante toda la jornada.

Temperatura en ascenso durante la tarde

Los registros muestran una evolución térmica progresiva: desde valores cercanos a 1°C al amanecer, subiendo hasta 13–14°C en horas centrales, antes de volver a descender hacia la noche.

Este comportamiento indica una amplitud térmica marcada, típica de días otoñales con cielo parcialmente despejado. En zonas reparadas del viento, la sensación térmica podría resultar algo más agradable durante la tarde.

Después de la lluvia: estabilidad y aire frío

Tras un sábado con precipitaciones abundantes y un domingo frío con nubosidad variable, el inicio de semana muestra una mejora en las condiciones del tiempo.

El ingreso de aire más seco permite jornadas sin lluvias, aunque con temperaturas bajas, sobre todo por la mañana y la noche. Este patrón podría mantenerse en los próximos días, con mañanas frías y tardes algo más templadas.

O.P.