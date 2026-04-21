Iván Torres: desapareció hace más de 20 años y suben la recompensa a 15 millones

El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió aumentar a 15 millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos útiles para dar con el paradero de Iván Eladio Torres Millacura, un joven que desapareció en Chubut el 3 de octubre de 2003.

La medida publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 340/2026, indicó: “Dispónese el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional a la suma total de pesos quince millones ($15.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles para la investigación y permitan dar con el paradero de Iván Eladio Torres Millacura, de nacionalidad chilena, nacido el 24 de noviembre de 1976”.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas”, añadió el escrito firmado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en el cual se detallaron además las características físicas del joven, entre las que se destacan que “mide 1,70 metros de estatura, ojos marrones claros, cabello castaño oscuro, nariz recta medio ancha en los orificios nasales, pestañas tupidas, largas y arqueadas”.

Además, se señaló: “Posee seis (6) tatuajes: uno (1) en la mano izquierda entre el dedo pulgar y el índice con un sol, uno (1) en la mano derecha en cada uno de los dedos, comenzando por el índice la letra ‘I’, ‘V’, ‘A’, ‘N’, un (1) tatuaje en el brazo izquierdo en ‘brazadera’ casi llegando al hombro, uno (1) en el brazo anterior derecho con la cara de una chica, uno (1) en el muslo anterior derecho del escudo de River y el escrito ‘IVAN’ y (1) uno en el pie derecho o izquierdo lateral externo con el nombre ‘IVAN’. A su vez, posee dos (2) cicatrices: una en el muslo derecho posterior producto de una quemadura, la otra en el tobillo izquierdo causada por una bala de escopeta ltaka”.

La desaparición de Torres Millacura fue motivo de diversas acciones judiciales y administrativas, mientras que la última vez que se lo vio fue en la madrugada del 3 de octubre de 2003 en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia cuando fue interceptado por un patrullero y, por el caso, hay dos policías condenados,

Además, el caso es objeto de un Habeas Corpus tramitado ante el Juzgado Federal de Radicación Aislada de Comodoro Rivadavia, a cargo del juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez y la Secretaría Penal del doctor Juan Ignacio Oscke.