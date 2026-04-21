Restauración ecológica: Invitan a una charla abierta sobre cómo recuperar el bosque tras los incendios

El Parque Nacional Lago Puelo anunció una actividad abierta a la comunidad para este sábado 25 de abril, centrada en la restauración ecológica en la Comarca y en las acciones posibles para acompañar la recuperación del bosque tras los incendios. La propuesta se desarrollará desde las 10 hs en el Centro de Visitantes y estará a cargo de Alelí Puerto, Técnica Universitaria en Gestión Ambiental.

La iniciativa busca acercar herramientas y conocimientos a personas interesadas en comprender cómo se regeneran los ecosistemas afectados por el fuego y qué prácticas pueden favorecer ese proceso.

Un espacio para entender la recuperación del bosque

Durante la charla se abordarán conceptos vinculados a la sucesión ecológica y al funcionamiento del bosque andino patagónico, con una mirada aplicada al territorio de la Comarca Andina. La actividad propone responder a una inquietud cada vez más presente: de qué manera intervenir de forma responsable tras un incendio.

Además, se explicará el proceso de producción de plantas nativas en vivero, desde la recolección de semillas hasta el desarrollo de plantines.

Experiencias y trabajo

Otro de los ejes será la presentación de experiencias concretas impulsadas en el Parque a lo largo de los últimos años. En ese marco, se repasarán proyectos desarrollados junto a la Escuela Nº 717, que forman parte de dos décadas de trabajo sostenido en educación ambiental y recuperación de áreas afectadas.

Estas iniciativas permiten observar resultados en terreno y evaluar distintas técnicas de plantación utilizadas según las características de cada sitio impactado por el fuego.

Recorrido por áreas intervenidas

Luego de la instancia teórica, la jornada continuará con una recorrida dentro del Parque. Visitarán sectores donde se aplicaron diferentes estrategias de restauración, adaptadas a los niveles de daño registrados en cada caso.

El recorrido apunta a complementar los contenidos de la charla con una experiencia directa en el territorio, facilitando la comprensión de los procesos ecológicos en marcha.

La actividad es abierta al público y no requiere inscripción previa.

O.P.