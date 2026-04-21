El Alegre: Vuelve el encuentro musical abierto y gratuito

Con la llegada del otoño, regresa una de las propuestas culturales de El Bolsón. Se trata de “El Alegre”, un espacio mensual que invita a músicos, cantantes y vecinos a compartir una jornada donde la música surge de manera espontánea, sin escenario formal ni exigencias previas.

La nueva edición se realizará este domingo 26 de abril a las 16 horas en la Casa de la Cultura de El Bolsón, con entrada libre y gratuita.

Espacio abierto a la participación

“El Alegre” propone un punto de encuentro donde cualquier persona puede sumarse, ya sea para cantar, tocar un instrumento o simplemente escuchar. La propuesta apunta a generar un ambiente relajado, donde no hay juicios ni requisitos técnicos, y donde el intercambio artístico se da de forma natural.

Este formato busca recuperar la esencia de las reuniones musicales informales, en las que la participación colectiva es el eje principal. La iniciativa se repite un domingo por mes, consolidándose como una opción cultural accesible.

Música sin escenario y sin barreras

Uno de los aspectos que distingue a este evento es la ausencia de estructuras tradicionales. No hay grilla de artistas ni programación cerrada: la música aparece a medida que los participantes se animan a compartir.

El objetivo es fomentar un espacio donde todas las expresiones tengan lugar, desde quienes dan sus primeros pasos hasta músicos con experiencia.

Además de la música, el evento propone un momento de encuentro entre vecinos. Se sugiere a quienes asistan llevar algo para compartir, como alimentos caseros, con la excepción de bebidas alcohólicas.

O.P.