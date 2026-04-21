Esquel: Proponen nombrar una plazoleta "Papa Francisco"

En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, que se conmemorará el próximo 21 de abril, concejales de los bloques Unión por la Patria y Frente Vecinal presentaron un proyecto de ordenanza para designar con su nombre a una de las plazoletas de la ciudad de Esquel.



La iniciativa, impulsada por los ediles Silvana Sánchez Albornoz, Martín Escalona, Fernando González Raposeiras y Evangelina Chamorro, tiene como objetivo central rendir reconocimiento a la memoria y el legado social del primer pontífice latinoamericano. El proyecto contempla no solo la designación del nombre, sino también la colocación de señalética específica y la puesta en valor integral del espacio como un ámbito de reflexión y encuentro para los vecinos.



Al respecto, los fundamentos del proyecto destacan la figura de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco como un referente que trascendió las fronteras religiosas. "Su mensaje de esperanza, fraternidad y dignidad humana han sido ejes centrales de la vida social, junto con un firme llamado al cuidado de la 'casa común'", señalan los concejales en el texto presentado.



La propuesta ha generado una recepción positiva en diversos sectores de la comunidad y la Iglesia local, quienes valoran el gesto hacia una figura que instó a la juventud a asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más justa.

Tras su presentación, el proyecto será tratado en comisión en el Concejo Deliberante. De obtener el acompañamiento necesario para su aprobación definitiva, Esquel se convertiría en la primera localidad de la provincia de Chubut en contar con un espacio público que rinda homenaje formal al pontífice argentino.

SL