Después del incendio, las últimas familias de El Hoyo reciben su nuevo hogar

A pocos meses del incendio que afectó a Puerto Patriada y otros sectores de El Hoyo, el municipio concretó la entrega de las últimas viviendas destinadas a las familias damnificadas.

Según confirmó el intendente César Salamín, ya fueron finalizadas todas las casas previstas dentro del plan de reconstrucción impulsado con financiamiento provincial y ejecutado por la Municipalidad.

La jornada de este miércoles incluye nuevas entregas formales en El Pedregoso y Puerto Patriada, y forma parte del cierre de un proceso que buscó dar una respuesta habitacional a quienes perdieron sus hogares durante el siniestro.

Doce viviendas construidas para las familias afectadas

Salamín explicó que originalmente se contemplaban 13 soluciones habitacionales. Sin embargo, una de las beneficiarias decidió no aceptar la vivienda propuesta, por lo que el destino de esa construcción fue redefinido mediante una modificación del convenio. “Nosotros construimos un total de 12 casas. Eran 13, pero hubo un caso particular de una señora que no quiso la vivienda”, señaló.

En ese contexto, el intendente informó que esa unidad se construirá en un terreno municipal y será destinada a una casa de resguardo para situaciones de violencia de género. El proyecto también contempla la ampliación del edificio y la incorporación de oficinas para el área de la Mujer.

Viviendas equipadas y familias ya instaladas

De acuerdo con lo informado por el jefe comunal, varias de las viviendas ya estaban terminadas desde hace semanas e incluso algunas familias se encontraban viviendo allí antes de la entrega formal.

Las casas fueron entregadas completamente equipadas, incluyendo electrodomésticos y mobiliario. Entre los elementos incorporados se encuentran heladera, lavarropas, cocina, mesa, sillas, somieres, termotanque, tanque de agua, bomba y presurizador.

En cuanto a la construcción, detalló que cuentan con platea de hormigón, sistemas de aislación térmica, instalaciones eléctricas embutidas y red de agua por termofusión, características pensadas para afrontar las condiciones climáticas de la cordillera.

La meta era llegar antes del invierno

El plazo comprometido por el gobierno provincial y el municipio era que las familias pudieran recuperar sus viviendas antes de la llegada del invierno. “Ya están todos listos e instalados. Y los que todavía no se instalaron, tienen la casa terminada para hacerlo”, afirmó Salamín.

El intendente consideró que cumplir con ese objetivo era fundamental ante el descenso de las temperaturas y remarcó que la mayoría de las familias ya se encuentra habitando sus nuevos hogares.

Buscan finalizar otras diez viviendas paralizadas

Además de las entregas vinculadas al incendio, el municipio espera concretar un convenio con la Provincia para terminar diez viviendas que habían quedado inconclusas tras la suspensión del programa nacional Casa Propia.

Según explicó Salamín, las obras presentan distintos grados de avance, aunque en promedio rondan el 30%. La intención es utilizar el mismo sistema constructivo aplicado en las viviendas para damnificados y acelerar los trabajos para que las familias adjudicatarias puedan acceder a sus hogares en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, desde el municipio trabajan en iniciativas para recuperar los espacios productivos de Puerto Patriada, incluyendo la provisión de árboles frutales para quienes perdieron parte de sus chacras y terrenos.

O.P.